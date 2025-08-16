ईसाइयों के इस देश में अचानक गायब हो गई हनुमान जी की 70 साल पुरानी मूर्ति? मचा हड़कंप; गुस्से में हिंदू

भारत से दूर ईसाइयों का एक देश फिजी जहां के एक मंदिर से भगवान हनुमान जी की एक मूर्ति चोरी होने का मामला सामने आया है. बा में स्थित वैलैलै कुटी से भगवान हनुमान की 70 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई. इसके बाद पुलिस में इस चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है. भगवान हनुमान जी की 35 सेंटीमीटर ऊंचाई की यह मूर्ति मंदिर में फर्श पर सीमेंट से जुड़ी हुई थी. इसके बावजूद भी ये मूर्ति रातों-रात गायब हो गई. फिजिविलेज ने बताया कि पुलिस के अनुसार, मंदिर के 68 वर्षीय सहायक कोषाध्यक्ष को बुधवार (13 अगस्त) की सुबह चोरी का पता चला और उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई.

श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष धीरेंद्र नंद ने हनुमान जी की मूर्ति की चोरी को बहुत ही दुखदायी बताया. उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि पुलिस के साथ-साथ इस मामले की वो लोग एक आंतरिक जांच भी करेंगे. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. उन्होंने अधिकारियों से इन कैमरों की फुटेज जांच करने का आग्रह किया है.

देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा

धीरेंद्र नंद ने आगे कहा, 'हमें इस देश के कानून और व्यवस्था और पुलिस बल पर भरोसा है. हमें उम्मीद है कि सच्चाई जल्द ही जनता के सामने आएगी.' धीरेंद्र नंद ने भक्तों से आग्रह किया कि वे निराश न हों, क्योंकि यह घटना श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय हुई है. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब द्वीपीय देश में भारत-फ़िजी समुदाय पर हमले बढ़ रहे हैं. पिछले महीने, समबुला शिव मंदिर में 100 साल पुरानी मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था. 28 वर्षीय व्यक्ति, समुएला तवाके पर कोई वस्तु फेंक कर अपवित्रता फैलाने का आरोप लगाया गया है.

भारत-फिजी समुदाय के माहौल पर चिंता व्यक्त की

फ़िजी के पूर्व अटॉर्नी जनरल अयाज़ सईद-खैयम ने देश में भारत-फ़िजी समुदाय के लिए माहौल पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह अपवित्रता एक व्यक्ति का कार्य था. उन्होंने कहा, 'संभवतः धार्मिक घृणा को उद्देश्यपूर्ण ढंग से अंजाम देने के लिए उग्रवादी बनाया गया.' सईद-खैयम ने लिखा, 'प्रधानमंत्री द्वारा हेट स्पीच और भेदभाव के प्रति असंगत चिंता और प्रतिबद्धता रैडिकल नस्लीय-राष्ट्रवादियों को बढ़ावा देती है और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती है, जिससे हम और वे के राजनीतिक खेल में शामिल होते हैं.'

1987 से शुरू हुआ गैर ईसाई पूजा स्थलों का अपमान

अयाज़ सईद-खैयम ने लिखा, 'अगर हमारे नेताओं और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा इसे कठोर शब्दों में इसकी निंदा नहीं की गई और इसको रोका नहीं गया तो ऐसे कृत्य हेटस्पीच देने वाले लोगों को बढ़ावा देंगे, जो पहले से ही हेट और भेदभाव के प्रति असुरक्षित हैं. गैर-ईसाई पूजा स्थलों का अपमान तब शुरू हुआ जब साल 1987 में (टिमोसी) बावद्रा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारत-फ़िजीवासियों के खिलाफ खुली और स्पष्ट हेट स्पीच को बढ़ावा दिया गया.' सईद-खैयम ने कहा कि भारत-फ़िजीवासियों पर हमलों में बढ़ोत्तरी मौजूदा नेतृत्व के तहत सामान्य रूप से स्वीकार की जा रही है.

