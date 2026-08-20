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बंद होने की कगार पर था 700 साल पुराना चर्च, तभी कोई चुपके से रख गया सोने के सिक्के; जिससे बच गई ब्रिटेन की विरासत

Britain St. Wilfrid's Church News: ब्रिटेन में 700 साल पुराना चर्च लोगों के न आने और इमारत के जर्जर होने की वजह से बंद होने के कगार पर था. यहां तक कि उसकी देखभाल करने वाले भी मात्र 5 लोग रह गए थे. तभी एक चमत्कार हुआ. वहां पर कोई दानदाता चुपके से सोने के कुछ सिक्के रख गया, जिसने सारा पासा ही पलट दिया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 20, 2026, 12:36 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:38 AM IST
बंद होने की कगार पर था 700 साल पुराना चर्च, तभी कोई चुपके से रख गया सोने के सिक्के; जिससे बच गई ब्रिटेन की विरासत

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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