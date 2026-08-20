/बंद होने की कगार पर था 700 साल पुराना चर्च, तभी कोई चुपके से रख गया सोने के सिक्के; जिससे बच गई ब्रिटेन की विरासत

St. Wilfrid's Church Receives Anonymous Donation News: क्रिश्चियन मिशनरीज जहां दुनियाभर में ईसाइयत फैलाने के लिए लोगों का धर्मांतरण करवाने में लगी हैं, वहीं ब्रिटेन में यह मजहब दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है. इंग्लैंड में लैनकास्टर के पास मेलिंग गांव में 700 साल पुराने चर्च की देखरेख करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सिमटकर महज 5 रह गई. यही नहीं, मरम्मत के अभाव में चर्च जर्जर होकर ढहने के कगार पर पहुंच गया. उसकी मरम्मत के लिए 7.5 लाख यूरो यानी करीब 8 करोड़ रुपये की जरूरत थी. लेकिन समस्या थी कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे हो? तभी एक हैरान करने वाली घटना हुई, जिसने सभी की मुश्किलें दूर कर दीं.
रिपोर्ट के मुताबिक, मेलिंग गांव की खूबसूरत वादियों में स्थित सेंट विलफ्रिड चर्च (St Wilfrid's Church) की देखभाल करने वाले पांचों लोग परेशान थे. ईसाइयत से मोहभंग होने की वजह से लोगों ने वहां पर जाना छोड़ दिया था. जिससे चर्च की मरम्मत तक नहीं हो पा रही थी और 700 साल पुराना वह चर्च जर्जर होने लगा था. देखरेख करने वाले लोगों को लगने लगा था कि इस साल ईस्टर की प्रार्थना इस ऐतिहासिक चर्च की शायद आखिरी प्रार्थना होगी. इसके बाद उसके दरवाजे हमेशा-हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे.
इन्हीं चिंताओं के बीच इस साल गुड फ्राइडे पर चर्च के पादरी जेने ली और उनके एक साथी प्रार्थना की तैयारी कर रहे थे. वे चर्च की अंतिम सेवाओं में से एक के लिए वहां रखे पुराने कपड़ों को हटा रहे थे. तभी ली की नजर शादी के वक्त नीचे घुटने टेककर प्रार्थना करने वाली गद्दी के नीचे फंसी प्लास्टिक की थैली पर पड़ी.
जब उन्होंने उस थैली को बाहर निकाला, तो उसमें एक छोटा सा डिब्बा और एक चिट्ठी मिली. डिब्बा खोला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं. उसमें चमचमाते हुए सोने के 9 सिक्के मौजूद थे. वे सिक्के 1999 में ब्रिटिश कोषागार की ओर से जारी किए गए थे.
सिक्कों के साथ एक चिट्ठी भी थी. वह चिट्ठी कथित तौर पर 'सालवेशन आर्मी' के लेटरहेड पर लिखी गई थी और उस पर 16 जुलाई 2022 की तारीख दर्ज थी. उस चिट्ठी को भेजने वाले ने अपने नाम के बजाय लिखा था, 'जेम्स, जीवंत ईश्वर का एक सेवक'
हैरानी की बात थी कि सोने के ये सिक्के पिछले 4 साल से चर्च में उसी गद्दी के नीचे छिपाकर रखे गए थे लेकिन किसी की उन पर नजर नहीं पड़ पाई. उन सिक्कों को बेचने पर 30 हजार यूरो यानी 32 लाख रुपये हासिल हुए. चर्च की मरम्मत के लिए जरूरी 8 करोड़ रुपये की तुलना में यह रकम बहुत छोटी थी. इसके बावजूद लोगों में उम्मीद की एक किरण पैदा हो गई.
इस घटना की खबर पूरे इलाके में फैल गई. लोग अपने 700 साल पुराने चर्च को बचाने के लिए एकजुट होने लगे. उन्होंने एक हेरिटेज ग्रुप का गठन किया, जो अब बड़े पैमाने पर फंड जुटाने और सरकारी अनुदान पाने की कोशिश कर रहा है.
लोगों को यह अहसास होने लगा है कि चर्च केवल एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास का एक हिस्सा भी है. उसी चर्च में एडवर्ड डेंट से जुड़ी एक ऐतिहासिक घड़ी भी लगी है. ये वही घड़ीसाज़ थे जिन्होंने आगे चलकर लंदन के मशहूर 'बिग बेन' की घड़ी बनाई थी.
हालांकि, लोगों की हैरानी यहीं खत्म नहीं हुई. छानबीन में यह बात निकलकर सामने आई कि इसी अवधि के आसपास आसपास के कई अन्य चर्चों और एक स्कूल को भी ऐसे ही गुप्त दान मिले थे. वह दानदाता कौन था और उसने गद्दी के नीचे ही सिक्के क्यों छिपाए? इन सवालों के जवाब आज भी एक रहस्य हैं. उस दान की वजह से बंद होने की कगार पर पहुंच चुके सेंट विलफ्रिड चर्च को अब एक नया जीवनदान मिलता दिख रहा है.