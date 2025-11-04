Advertisement
trendingNow12988036
Hindi Newsदुनिया

74 की महिला ने 40 साल छोटे युवक से की शादी, दुनिया भर में हो रही इस अनोखे प्रेम कहानी की बात..

Old Lady Romance With Boy: इंग्लंड में एक 74 साल की महिला ने अपने आप से 40 साल छोटे 34 साल के युवक से शादी कर ली. ये मामला दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इस प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

74 की महिला ने 40 साल छोटे युवक से की शादी, दुनिया भर में हो रही इस अनोखे प्रेम कहानी की बात..

England Unique Love Story: इंग्लैंड से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जो आपको हैरान कर देगा. यहां एक 74 साल की बुजुर्ग महिला क्रिस्टीन हैकॉक्स ने अपने से 40 साल छोटे 34 साल के युवक हमजा ड्रीदी से शादी कर ली. इस शादी में उम्र के अलावा धर्म और देश भी अलग-अलग थे, जिसके बाद उन्हें शादी करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और यह शादी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई. इस खबर में हम आपको इस अनोखे प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे. 

 

ऑनलाइन कोर्स के जरिए हुई मुलाकात
क्रिस्टीन हैकॉक्स और हमजा ड्रीदी की मुलाकात एक ऑनलाइन कोर्स के जरिए हुई. क्रिस्टीन हैकॉक्स पेशे से इंग्लिश टीचर हैं और ऑनलाइन कोर्स के जरिए छात्रों को इंग्लिश सिखाती हैं. इसी क्लास में उनकी मुलाकात ट्यूनिसिया के रहने वाले हमजा ड्रीदी से हुई. शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ शिक्षक और छात्र का रिश्ता था, लेकिन बाद में धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

छह हफ्तों में बढ़ी नजदीकियां
सोशल मीडिया पर मौजूद जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच सिर्फ छह हफ्तों में ही नजदीकियां बढ़ गईं. क्रिस्टीन हमजा की शख्सियत और बात करने के अंदाज पर फिदा हो गईं. क्रिस्टीन का मानना है कि हमजा बेहद सम्मान से बात करते हैं. वहीं हमजा का कहना है कि उम्र सिर्फ नंबर है, उन्हें क्रिस्टीन का दिल और स्वभाव पसंद आ गया था. 

 

धर्म और देश भी था अलग
आपको बता दें, दोनों का सिर्फ उम्र ही नहीं, बल्कि धर्म और देश भी अलग-अलग था. क्रिस्टीन ईसाई धर्म से थीं, जबकि हमजा मुस्लिम हैं. लेकिन धर्म और देश अलग होने के बाद भी दोनों ने एक-दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला किया. हालांकि धर्म और देश अलग होने के कारण दोनों को शादी करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. क्रिस्टीन ने शादी करने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार किया.  

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

old lady romance with boyold lady romance

Trending news

मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुका कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
SURAT
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुका कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
dk Shivkumar
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
bengaluru news
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
ED
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
Supreme Court
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
Manipur
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
मुंबई हमला करने आए पाकिस्तानियों को जिसने सिखाया क, ख... कसाब का वो दोस्त जिंदा है
2008 mumbai attack
मुंबई हमला करने आए पाकिस्तानियों को जिसने सिखाया क, ख... कसाब का वो दोस्त जिंदा है
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
maharashtra farmer
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
विपक्ष को भाया योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने मारी गोली
tamilnadu news
विपक्ष को भाया योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने मारी गोली