74 की महिला ने 40 साल छोटे युवक से की शादी, दुनिया भर में हो रही इस अनोखे प्रेम कहानी की बात..

England Unique Love Story: इंग्लैंड से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जो आपको हैरान कर देगा. यहां एक 74 साल की बुजुर्ग महिला क्रिस्टीन हैकॉक्स ने अपने से 40 साल छोटे 34 साल के युवक हमजा ड्रीदी से शादी कर ली. इस शादी में उम्र के अलावा धर्म और देश भी अलग-अलग थे, जिसके बाद उन्हें शादी करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और यह शादी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई. इस खबर में हम आपको इस अनोखे प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे.

ऑनलाइन कोर्स के जरिए हुई मुलाकात

क्रिस्टीन हैकॉक्स और हमजा ड्रीदी की मुलाकात एक ऑनलाइन कोर्स के जरिए हुई. क्रिस्टीन हैकॉक्स पेशे से इंग्लिश टीचर हैं और ऑनलाइन कोर्स के जरिए छात्रों को इंग्लिश सिखाती हैं. इसी क्लास में उनकी मुलाकात ट्यूनिसिया के रहने वाले हमजा ड्रीदी से हुई. शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ शिक्षक और छात्र का रिश्ता था, लेकिन बाद में धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई.

Add Zee News as a Preferred Source

छह हफ्तों में बढ़ी नजदीकियां

सोशल मीडिया पर मौजूद जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच सिर्फ छह हफ्तों में ही नजदीकियां बढ़ गईं. क्रिस्टीन हमजा की शख्सियत और बात करने के अंदाज पर फिदा हो गईं. क्रिस्टीन का मानना है कि हमजा बेहद सम्मान से बात करते हैं. वहीं हमजा का कहना है कि उम्र सिर्फ नंबर है, उन्हें क्रिस्टीन का दिल और स्वभाव पसंद आ गया था.

धर्म और देश भी था अलग

आपको बता दें, दोनों का सिर्फ उम्र ही नहीं, बल्कि धर्म और देश भी अलग-अलग था. क्रिस्टीन ईसाई धर्म से थीं, जबकि हमजा मुस्लिम हैं. लेकिन धर्म और देश अलग होने के बाद भी दोनों ने एक-दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला किया. हालांकि धर्म और देश अलग होने के कारण दोनों को शादी करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. क्रिस्टीन ने शादी करने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार किया.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.