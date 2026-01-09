बांग्लादेश में चुनाव घोषित होते ही हाई-प्रोफाइल नेताओं की हो रही हत्या, हादी समेत मारे गए सभी 8 बड़े नेताओं की लिस्ट ने मचाई सनसनी

Bangladesh News: बांग्लादेश में चुनाव का बिगुल बजते ही खून-खराबा शुरू हो गया है. 13वें आम चुनाव बस एक महीने दूर हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एक-एक करके निशाना बन रहे हैं. 11 दिसंबर को चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी किया, और उसके बाद से ही हिंसा की बाढ़ आ गई है. शहरों की सड़कों से लेकर गांवों तक, बंदूकें चल रही हैं और लोग मारे जा रहे हैं. ये सब देखकर आम आदमी डर के साए में जी रहा है, और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

60 राजनीतिक हिंसा की घटनाएं

द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, "11 दिसंबर से अब तक कम से कम आठ राजनीतिक हत्याएं हुई हैं." ASK के डेटा से पता चलता है कि दिसंबर में 60 राजनीतिक हिंसा की घटनाएं, 4 मौतें और 528 लोग घायल हुए हैं. ह्यूमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी ने भी यही आंकड़े दिए हैं.

मारे गए नेताओं की पूरी लिस्ट: कौन, कब और कैसे?

ऐन ओ सलीश केंद्र (ASK) और द डेली स्टार की रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव शेड्यूल आने के बाद से अब तक कम से कम 8 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं. दिसंबर में ही 10 हमलों में 10 मौतें हुईं, जिनमें अवामी लीग के 3, BNP के 4 और जमात-ए-इस्लामी के 1 व्यक्ति शामिल हैं. यहां उन मुख्य हत्याओं की लिस्ट है जो सामने आई है:

शरीफ उस्मान बिन हादी: इंकलाब मोंचो के प्रवक्ता और ढाका-8 से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार. 12 दिसंबर 2025 को ढाका के पल्टन इलाके में मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश हमलावरों ने गोली मारी. सिंगापुर में इलाज के दौरान 18 दिसंबर को मौत हो गई. उनकी हत्या ने पूरे देश में विरोध और हिंसा भड़का दी.

अजीजुर रहमान मुसब्बिर: स्वेच्छासेबक दल के पूर्व नेता. 8 जनवरी 2026 को ढाका के कारवां बाजार में सुपर स्टार होटल के पास गोली मारकर हत्या. एक और शख्स घायल.

जेन आलम सिकदर: BNP की यूथ विंग जुबो दल के पूर्व नेता. 5 जनवरी 2026 को चटगांव के रौशन इलाके में मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मारी. पुलिस स्टेशन से महज 500 मीटर दूर ये वारदात हुई.

फरीद सरकार: जातीयतावादी सोशल कल्चरल फोरम के नेता. 24 दिसंबर 2025 को गाजीपुर के श्रीपुर में गोसिंगा इलाके में हत्या.

रिजवान अमीन सिफत: छात्र दल के एक्टिविस्ट. 24 दिसंबर को भोला के राजापुर में हथियारबंद हमलावरों ने मार डाला. वो BNP नेता तारिक रहमान की वापसी के इवेंट में जा रहे थे.

सैफुल सरदार: BNP नेता. 26 दिसंबर को फरीदपुर के अल्फाडांगा में लोकल पावर स्ट्रगल में हत्या.

बीरू मंडल: BNP नेता. 17 दिसंबर को ईश्वरदी में जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या.

अन्य: दिसंबर में अलामगीर हुसैन (BNP, जशोर) और जमात-ए-इस्लामी का एक नेता भी मारे गए.

क्यों नहीं रुक रही हिंसा?

राइट्स एक्टिविस्ट नूर खान लिटन ने बताया, "हत्याओं के पीछे अलग-अलग वजहें हैं, लेकिन मुख्य ट्रेंड ये है कि राजनीतिक नेता और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग निशाने पर हैं." उन्होंने सरकार के कदमों को नाकाफी बताया और कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां कमजोर पड़ रही हैं. लिटन ने मॉब कल्चर पर भी उंगली उठाई, जहां संगठित गिरोह अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं. वहीं, पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर जनरल मुहम्मद नूरुल हुदा का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं, पिछले चुनावों में भी ऐसा हुआ. लेकिन वो मानते हैं कि जुलाई के विद्रोह जैसी घटना पहले नहीं देखी, जहां 1200 लोग मारे गए. हुदा बोले, "पुलिस में 20-25 हजार नए लोग भर्ती हुए हैं, उम्मीद है हालात सुधरेंगे."

सरकार क्या कर रही है?

सरकार ने 13 दिसंबर को हाई-प्रोफाइल नेताओं को पर्सनल सिक्योरिटी दी और फायरआर्म लाइसेंस जारी किए हैं.लेकिन हिंसा थम नहीं रही. विशेषज्ञ मांग कर रहे हैं कि तुरंत सख्त कार्रवाई हो, वरना चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेंगे.ये सब देखकर लगता है कि बांग्लादेश में राजनीति अब खूनी खेल बन गई है, और आम लोग इसके शिकार हो रहे हैं. अगर जल्दी कदम नहीं उठाए गए, तो चुनावी माहौल और बिगड़ सकता है.