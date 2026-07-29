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1947 में सेना को दिया था 850 किलो अनाज, 80 साल बाद राज सामने आया तो सब रह गए हैरान

PLA Grain Loan Certificate News: एक ग्रामीण परिवार ने 1947 में सेना को जंग लड़ने के लिए अपना 850 किलो अनाज डोनेट कर दिया था. करीब 80 साल बाद अब यह राज सामने आया है, जिसे जानकर सब लोग दंग हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 29, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:49 PM IST
1947 में सेना को दिया था 850 किलो अनाज, 80 साल बाद राज सामने आया तो सब रह गए हैरान

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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