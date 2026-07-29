1947 में सेना को दिया था 850 किलो अनाज, 80 साल बाद राज सामने आया तो सब रह गए हैरान

Why PLA used to Issue Grain Loan Certificates to People? चीन में 1947 में कुओमिन्तांग (KMT) सेना और कम्युनिस्ट पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) में जबरदस्त गृह युद्ध हुआ था. उस दौरान PLA के पास अनाज का संकट पैदा हो गया था. उस संकट के दौर में एक परिवार ने 850 किलो अनाज सेना को दान दिया था. इसके बदले में पीएलए ने उसे रसीद देकर भविष्य में भुगतान का वादा किया था. अब 80 साल बाद वह रसीद सामने आई है, जिससे हर कोई हैरान है.
चीन में एक किसान के घर से कटी-फटी हालत में 'अनाज ऋण प्रमाण पत्र' (Grain Loan Certificate) मिला है. इस सर्टिफिकेट के सामने आने के बाद 80 साल पुरानी वह घटना लोगों को फिर याद आ गई है. जब देश में जबरदस्त गृह युद्ध चल रहा था और किसानों ने जंग लड़ने के लिए कम्युनिस्ट पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) को अपना अनाज सौंप दिया था. इस मदद की वजह से PLA वह जंग जीतकर देश पर कब्जा करने में कामयाब रही थी. आखिर वह सर्टिफिकेट क्या था और लोगों को क्यों जारी किया जाता था, आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह 'अनाज ऋण प्रमाण पत्र' सरकार को पूर्वी चीन के एक पुराने ग्रामीण घर से मिला है. मामला वर्ष 1947 का है, जब चीन में गृह युद्ध चल रहा था. इसमें एक ओर कुओमिन्तांग (KMT) सेना और दूसरी ओर कम्युनिस्ट पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) थी. पीएलए का नेतृत्व माओ जेदांग कर रहे थे.
कुओमिन्तांग सेना के खिलाफ एक बड़े जवाबी हमले के दौरान PLA की एक बड़ी टुकड़ी मध्य चीन की डाबी पहाड़ियों (Dabie Mountains) में दाखिल हुई थी. उस वक्त युद्ध के विषम हालात की वजह से सैनिकों के पास भोजन और दूसरे जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई थी.
रिपोर्ट के अनुसार, उस वक्त विरोधी कुओमिन्तांग सेना ने क्षेत्र के गांवों में भारी लूटपाट मचा रखी थी. वे स्थानीय युवाओं को जबरन अपनी सेना में भर्ती भी कर रही थी. उसने डिंग वानमिन नाम के एक स्थानीय किसान के बेटे को भी जबरन अपनी सेना में शामिल कर लिया था. इसकी वजह से ग्रामीणों के मन में सशस्त्र बलों के प्रति गहरा अविश्वास और नाराजगी थी.
हालांकि, जब पीएलए (PLA) के सैनिक गांव में पहुंचे तो उनका व्यवहार अलग था. भुखमरी और कड़ाके की ठंड के बावजूद उन्होंने ग्रामीणों के घरों में जबरन घुसने के बजाय बाहर खुले आसमान के नीचे सोना चुना. उनके पास न तो पर्याप्त गर्म कपड़े थे और न ही जूते. वे केवल पतली पोशाक और घास की सैंडल पहने हुए थे.
स्थानीय मीडिया 'दावान न्यूज' के अनुसार, डिंग वानमिन ने सैनिकों के इस अनुशासित आचरण को करीब से देखा तो वे उससे प्रभावित हो गए. उन्होंने सैनिकों की निष्ठा और ईमानदारी देखकर एक बड़ा फैसला लिया. उन्होंने अपने परिवार के पास मौजूद लगभग 850 किलोग्राम अनाज उस सैन्य टुकड़ी को उधार दे दिया. बदले में, सेना ने उन्हें एक रसीद दी, जिसमें भविष्य में पैसा चुकाने का वादा किया गया था.
लगभग 80 वर्षों बाद डिंग परिवार को अपने पुराने घर से यह रसीद मिली, तो उसने इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया. अधिकारियों ने इस दस्तावेज को सहर्ष स्वीकार करते हुए परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में इस तरह की रसीदों का इतिहास 1930 के दशक से जुड़ा है.
उस दौर में लाल सेना (Red Army) युद्ध लड़ने के दौरान अक्सर ग्रामीणों से अनाज उधार लेती थी और कम्युनिस्ट अधिकारियों की गारंटी के साथ भविष्य में भुगतान का वादा करती थी. अब डिंग परिवार से मिले युद्धकालीन 'अनाज ऋण प्रमाण पत्र' (Grain Loan Certificate) ने 8 दशक पुरानी उसी ऐतिहासिक घटना को फिर से जीवंत कर दिया है.