1947 में सेना को दिया था 850 किलो अनाज, 80 साल बाद राज सामने आया तो सब रह गए हैरान

चीन में एक किसान के घर से कटी-फटी हालत में 'अनाज ऋण प्रमाण पत्र' (Grain Loan Certificate) मिला है. इस सर्टिफिकेट के सामने आने के बाद 80 साल पुरानी वह घटना लोगों को फिर याद आ गई है. जब देश में जबरदस्त गृह युद्ध चल रहा था और किसानों ने जंग लड़ने के लिए कम्युनिस्ट पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) को अपना अनाज सौंप दिया था. इस मदद की वजह से PLA वह जंग जीतकर देश पर कब्जा करने में कामयाब रही थी. आखिर वह सर्टिफिकेट क्या था और लोगों को क्यों जारी किया जाता था, आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं.