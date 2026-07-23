/Solar Eclipse: 850 साल बाद लगेगा ऐसा सूर्य ग्रहण! देखने के लिए उमड़ा हुजूम, इस देश में अभी से हाउसफुल हुए होटल

Solar Eclipse: अभी साल 2028 आने में करीब दो वर्ष का समय बाकी है, लेकिन न्यूज़ीलैंड का डुनेडिन शहर अभी से चर्चा में है. वजह है 22 जुलाई 2028 को दिखाई देने वाला बेहद दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण. इस खगोलीय घटना को देखने के लिए दुनिया भर के लोग पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बना रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि शहर के कई होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि कुछ विशेष पैकेज तो पूरी तरह बिक भी चुके हैं.
22 जुलाई 2028 को स्थानीय समयानुसार शाम 4:17 बजे चंद्रमा पूरी तरह सूर्य के सामने आ जाएगा. इससे करीब 100 किलोमीटर चौड़ी छाया दक्षिणी न्यूज़ीलैंड के हिस्सों से गुजरेगी. इस छाया के दायरे में आने वाले डुनेडिन और मशहूर पर्यटन स्थल क्वीनस्टाउन जैसे शहरों में दोपहर के समय लगभग 2 मिनट 51 सेकेंड तक पूर्ण अंधेरा छा जाएगा. यह नज़ारा लाखों लोगों के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव माना जा रहा है.
सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों का उत्साह इस कदर है कि डुनेडिन के होटल अभी से बुकिंग अनुरोधों से भरने लगे हैं. डुनेडिन लीजर लॉज का विशेष "सोलर एक्लिप्स पैकेज" पहले ही पूरी तरह बिक चुका है. इस पैकेज में मेहमानों को ग्रहण देखने के लिए विशेष सुरक्षा चश्मे भी दिए जा रहे हैं.
टुहुरा ओटागो म्यूज़ियम के निदेशक और खगोल वैज्ञानिक डॉ. इयान ग्रिफिन के मुताबिक, डुनेडिन के लिए यह ऐतिहासिक पल होगा. उन्होंने बताया कि इस इलाके से आखिरी बार वर्ष 1163 में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था. उस समय न्यूज़ीलैंड में इंसानी आबादी भी नहीं पहुंची थी. ऐसे में मौजूदा पीढ़ी इस शहर से पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने वाली पहली पीढ़ी होगी. उन्होंने कहा कि अगर उस दिन मौसम साफ रहा तो करीब तीन मिनट तक छाया रहने वाला यह दृश्य लोगों की जिंदगी की सबसे यादगार घटनाओं में शामिल होगा.
साल 2028 का यह सूर्य ग्रहण पूरे न्यूज़ीलैंड के लिए भी खास होगा. देश में आखिरी बार पूर्ण सूर्य ग्रहण 1965 में दिखाई दिया था. यानी करीब 63 साल बाद न्यूज़ीलैंड के लोगों को फिर से यह दुर्लभ खगोलीय घटना देखने का अवसर मिलेगा.
डुनेडिन की आबादी करीब 1.30 लाख है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान यहां लगभग 35 हजार अतिरिक्त पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है. इसे देखते हुए शहर ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. स्थानीय प्रशासन इसे पर्यटन के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहा है.
यह सूर्य ग्रहण न्यूज़ीलैंड की सर्दियों के दौरान होगा और माओरी समुदाय के पारंपरिक नववर्ष 'मातारिकी' के कुछ दिन बाद दिखाई देगा. मातारिकी उस तारामंडल के नाम पर मनाया जाता है जिसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में प्लेयडीज़ (Pleiades) कहा जाता है. डुनेडिन प्रशासन ने योजना बनाई है कि मातारिकी समारोह के साथ एक विशेष 'नाइट स्काई फेस्टिवल' आयोजित किया जाएगा, जो सूर्य ग्रहण तक जारी रहेगा. इस तरह सांस्कृतिक उत्सव और खगोलीय घटना का अनोखा संगम देखने को मिलेगा.
डॉ. इयान ग्रिफिन इस सूर्य ग्रहण को लेकर वर्षों से तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने 2013 में अपना घर सिर्फ इसलिए खरीदा था क्योंकि वहां से ग्रहण का सबसे अच्छा दृश्य दिखाई देगा. यह उनके लिए लंबे इंतजार का फल साबित होने वाला है.
डुनेडिन की मेयर सोफी बार्कर का कहना है कि इस ऐतिहासिक खगोलीय घटना को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है. उनके मुताबिक, यह आयोजन न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि डुनेडिन को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान भी दिलाएगा.