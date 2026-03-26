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Hindi Newsदुनिया90 फीसदी लॉन्चर तबाह,US के सामने गिड़गिड़ाने लगा ईरान, युद्ध के बीच ट्रंप का नया दावा

'90 फीसदी लॉन्चर तबाह,US के सामने गिड़गिड़ाने लगा ईरान', युद्ध के बीच ट्रंप का नया दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर फिर से हमला बोला है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि तेहरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है. ट्रंप ने ईरान को एक बेहतर निगोशिएटर भी बताया.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:53 PM IST
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डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति

Donald Trump on Iran: अमेरिका की ओर से शांति समझौता को लेकर ईरान को 15 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा गया. हालांकि, ईरान की ओर से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया. इन सबके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है. डोनाल्ड ट्रंप ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कैबिनेट मीटिंग में दावा किया कि ईरान मिडिल ईस्ट पर दावा करना चाहता है और तेहरान अब डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है.  

दरअसल, ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब हाल में ही ईरान ने अमेरिका के एकतरफा शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया. ट्रंप ने गुरुवार देर रात कहा कि ईरान की एक मिसाइल ढाई हजार मील तक गई, लेकिन लोगों का कहना है कि तेहरान के पास वैसे कोई मिसाइल थी ही नहीं. आइए आपको बताते हैं कि ट्रंप ने क्या-क्या कहा? 

ट्रंप ने क्या कहा? 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बराक ओबामा ने इजरायल के बदले ईरान को चुना था. ईरान को लेकर ट्रंप ने कहा कि वे मूर्ख नहीं है, बल्कि वे एक तरीके से काफी स्मार्ट हैं. वे बेहतरीन नेगोशिएटर हैं. उन्होंने कहा कि वे (ईरान) डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, मैं नहीं. मैंने फेक न्यूज पढ़ी. वे कहते हैं, 'ट्रंप समझौता करना चाहते हैं.' मैं वह नहीं हूं जो समझौता करना चाहता है. वे तो भीख मांग रहे हैं. 

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'फिर तो ईरान के पास परमाणु बम होता'

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अगर हमने दखल नहीं दिया होता, तो ईरान परमाणु हथियार हासिल कर चुका होता. वहीं, ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के नेतृत्व के पहले और दूसरे स्तर को खत्म कर दिया है, वे दुष्ट और बीमार लोग हैं. मुझे पक्का नहीं पता कि हम किसी समझौते पर पहुंचना चाहते हैं या नहीं. हमने करीब 90% लॉन्चर और शायद 90% से ज्यादा मिसाइलें भी खत्म कर दी हैं. 

यह भी पढ़ें: ऐसे तो गाजा जैसा हो जाएगा 'ईस्ट का पेरिस' लेबनान, ईरान का साथ देने पर इजरायल ने 'रौंदा'; एक्सपर्ट बोले- व्हाइट फॉस्फोरस से जल रही जमीन

'ईरान को समझौता करना ही होगा' 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम देखेंगे कि क्या हम कोई सही समझौता कर पाते हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोल पाते हैं. ईरानी नेतृत्व अपनी हार नहीं मानता; उनके पास किसी समझौते पर पहुंचने का अवसर है और उन्हें किसी समझौते पर पहुंचना ही होगा. मुझे पक्का नहीं पता कि हम कोई समझौता करना भी चाहते हैं या नहीं. पिछले 3 हफ्तों में हमने ईरान पर ऐसे तरीके से हमला किया है जो पहले कभी नहीं हुआ और बहुत असरदार रहा है. 

यह भी पढ़ें: 'ईरान जंग' में जेलेंस्की को दिख रहा रूस से बदले का मौका, कहा- खाड़ी देशों को इंटरसेप्टर ड्रोन देंगे, बशर्ते...

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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