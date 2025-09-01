91 साल के 'अल्फाबेट किलर' का चौंकाने वाला खुलासा! 4 नहीं 26 लड़कियों को उतारा मौत के घाट, जेल में रखता था 'हिट लिस्ट'
91 साल के 'अल्फाबेट किलर' का चौंकाने वाला खुलासा! 4 नहीं 26 लड़कियों को उतारा मौत के घाट, जेल में रखता था 'हिट लिस्ट'

Alphabet Killer: 'अल्फाबेट किलर' के नाम से मशहूर जोसेफ नासो ने 26 महिलाओं की हत्या करने का दावा करके सनसनी फैला दी है, जबकि उसे केवल चार हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया था. ये सीरियल किलर ने अपनी पीड़ितों की एक "ग्रेटेस्ट हिट्स" लिस्ट भी बना रखी थी.

Sep 01, 2025, 07:26 PM IST
Joseph Naso
Joseph Naso

Joseph Naso Hindi News: 'अल्फाबेट किलर' के नाम से मशहूर जोसेफ नासो ने 26 महिलाओं की हत्या करने का दावा करके सनसनी फैला दी है, जबकि उसे केवल चार हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया था. ये सीरियल किलर ने अपनी पीड़ितों की एक "ग्रेटेस्ट हिट्स" लिस्ट भी बना रखी थी. इस बात का खुलासा उसके एक साथी कैदी ने किया है. अभी 91 साल का नासो कैलिफोर्निया की जेल में सजा काट रहा है. उसे "अल्फाबेट किलर" नाम इसलिए मिला क्योंकि वह ऐसी महिलाओं की हत्या करता था, जिनके पहले और आखिरी नाम एक ही अक्षर से शुरू होते थे.

2013 में उसे इन चार हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया था:

1. रॉक्सिन रोगश, 18, (1977 में फेयरफैक्स के पास)
2. कारमेन कोलोन, 22, (1978 में पोर्ट कोस्टा में)
3. पामेला पार्सन्स, 38, (1993 में यूबा काउंटी में)
4. ट्रेसी टफोया, 31, (1994 में यूबा काउंटी में)

गलत रिपोर्ट से नाराज हुआ नासो
नासो 1988 में अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद से जेल में है. उसके साथ जेल में बंद साथी कैदी बिल नोगुएरा ने एबीसी न्यूज को बताया कि नासो एक दशक से भी ज्यादा समय से अपने अपराधों के बारे में डींगें मारता था. वह अपनी कुछ सबसे कुख्यात हत्याओं का ब्यौरा भी देता था. उसने ये भी बताया कि जब एक मीडिया रिपोर्ट में नासो की हत्याओं में से एक को गलती से रॉडने अल्काला के नाम कर दिया गया, तो वह बहुत नाराज हुआ. रॉडने अल्काला को "द डेटिंग गेम किलर" के नाम से जाना जाता था और वो भी नासो के साथ ही सैन क्वेंटिन जेल में बंद था. 

हत्याओं को कहता था 'ग्रेटेस्ट हिट्स' 
नोगुएरा ने 'वैनिटी फेयर' को ये भी बताया कि इस बात से नासो बहुत परेशान था. वह अक्सर इस बारे में बात करता था कि कैसे 'उन्होंने मेरी एक हत्या के लिए उसे पकड़ लिया'. नोगुएरा के अनुसार, नासो अपनी 10 पीड़ितों को अपनी "ग्रेटेस्ट हिट्स" कहता था. इनमें से एक थी 19 साल की पामेला लैम्ब्सन, जिसे नासो ने ओकलैंड ए'स (Oakland A's) का आधिकारिक फोटोग्राफर बनकर फंसाया था. नासो, जो पहले लिटिल लीग कोच और स्कूल फोटोग्राफर भी था, उसने लैम्ब्सन का बलात्कार और हत्या कर दी. इसके बाद उसने 1977 के अंत में उसकी लाश को एक पेड़ से टिकाकर रखा.

गाना सुनकर करता था शिकार
नोगुएरा के अनुसार, नासो ने कहा था, "वह सिर्फ एक कलाकार बनने के लिए मुझे परेशान करती थी, और ये तस्वीरें इसलिए थीं क्योंकि वह एक स्टार बनने वाली थी और ए'स (A's) के खिलाड़ियों में से एक को डेट कर रही थी. बताया जाता है कि नासो ने अपनी कम से कम छह पीड़ितों को मारने से पहले उन्हें मृत दिखाने के लिए पोज देकर उनकी तस्वीरें खींची थीं. उसने यह भी माना कि वह पीड़ितों को ढूंढते समय द डोर्स (The Doors) बैंड का गाना 'राइडर्स ऑन द स्टॉर्म' सुनता था. 

 

नासो पर बनी डॉक्यूमेंट्री
'डेथ रो कॉन्फिडेंशियल: सीक्रेट्स ऑफ अ सीरियल किलर' नाम की नई डॉक्यूमेंट्री 13 सितंबर को ऑक्सीजन चैनल पर आ रही है. इसमें पत्रकारों और कैदियों के इंटरव्यू शामिल हैं, जिनमें डैन नॉयेस भी हैं. नॉयेस एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने कभी नासो का इंटरव्यू लिया था. इस सीरीज से यह भी पता चलेगा कि नासो के पूर्व साथी कैदियों केन मेन्स और बिल नोगुएरा ने कैसे उसके कई पुराने मामलों को सुलझाने में मदद की, जिससे पीड़ितों के परिवारों को शांति मिल सकी.

Gurutva Rajput

ज़ी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. पत्रकारिता की दुनिया में करीब 3 साल से ज्यादा का अनुभव है. देश-दुनिया की खबरों से लेकर वायरल वीडियोज पर पैनी नजर रखते हैं.  

;