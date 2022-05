95 साल के दूल्हे ने की शादी, टचिंग सेरेमनी पर कही ऐसी बात सुनकर लगाएंगे ठहाका

Married at the age of 95: हाल ही में एक दूल्हे की 95 साल की उम्र में पहली बार शादी हुई. ये कपल अपना हनीमून ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट करेगा.