अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए नियुक्त सुप्रीम लीडर, मोजतबा खामेनेई की निजी जिंदगी के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने गुरुवार (26 मार्च) को फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि ईरान के नए सु्प्रीम लीडर अयातुल्ला 'गे' (समलैंगिक) हैं. दौरान ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान LGBTQ+ समुदाय के खिलाफ कड़ी सजा देने का प्रावधान रखता है और ऐसे धार्मिक शासन वाले देश में ऐसे लीडर की शुरुआत ही खराब हुई है. ट्रंप ने बताया कि उन्हें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारियों ने बताया कि मोजतबा खामेनेई शायद 'गे' हैं. अब ऐसे देश में जहां 'गे' को मौत की सजा दी जाती हो वहां का शासक ही 'गे' हो तो मोजतबा का क्या होगा?

न्यूयॉर्क पोस्ट ने दो अमेरिकी खुफिया अधिकारियों और व्हाइट हाउस के करीबी एक सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है कि ट्रंप और उनके वरिष्ठ सलाहकार कथित तौर पर तब बहुत जोर से हंस पड़े जब एक निजी ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी सामने आई. खुफिया जानकारी से पता चलता है कि 56 वर्षीय मोजतबा अपने पुरुष साथी के साथ कई सालों तक यौन संबंध बनाता रहा हो. एक अधिकारी ने इस जानकारी के स्रोत को सरकार के सबसे सुरक्षित स्रोतों में से एक बताया है. एक सूत्र के मुताबिक, मोजतबा ने अपनी देखभाल कर रहे कुछ पुरुषों के प्रति कथित तौर पर आपत्तिजनक इशारे किए थे. हालांकि यह भी संभावना जताई गई है कि उस समय वह भारी दवाओं के असर में थे.

विकिलीक्स ने 2008 में किया था दावा

मोजतबा खामेनेई 'गे' हैं इसको लेकर विकिलीक्स ने भी साल 2008 में एक बड़ा खुलासा किया था. इसमें बताया गया था कि मोजतबा खामेनेई ब्रिटेन में नपुंसकता का इलाज करवा रहे थे. इसके लिए उन्होंने लंदन के वेलिंगटन और क्रॉमवेल अस्पतालों में कई लंबी यात्राएं कीं. इस खुलासे में ये भी बताया गया था कि मोजतबा ने काफी लेट शादी की थी और उनकी पत्नी के गर्भवती होने से पहले उन्हें विदेश की चौथी यात्रा करनी पड़ी थी. लीक हुई खबर में आगे बताया गया कि 'मोजतबा के परिवार को उम्मीद थी कि वह जल्दी ही बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन उन्हें मेडिकल इलाज के लिए ब्रिटेन की चौथी यात्रा करनी पड़ी. दो महीने वहां रहने के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुईं थीं.' मोजतबा की पत्नी ज़हरा और उनके किशोर बेटे मोहम्मद बाकर कथित तौर पर उसी हवाई हमले में मारे गए थे जिसमें उनके पिता की जान गई थी. उनके दो और बच्चे हैं.

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अली खामेनेई को भी था बेटे के 'गे' होने का शक

न्यूयॉर्क पोस्ट ने सबसे पहले 16 मार्च को यह कहानी प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था कि CIA का मानना ​​था कि दिवंगत अयातुल्ला अली खामेनेई को लंबे समय से अपने बेटे की उत्तराधिकारी के तौर पर उपयुक्तता पर संदेह था, जिसके पीछे मोजतबा का 'गे' होना था. एक सूत्र ने द पोस्ट को बताया, 'मोजतबा के पिता सहित कुछ अन्य लोगों को भी इस बात का शक था कि वह समलैंगिक हैं और इस जानकारी को लेकर उनके विरोधी मोजतबा को सत्ता में आने से रोकने की कोशिशों में लगे हुए थे.' विरोधियों की उन आपत्तियों के बावजूद 8 मार्च को मोजतबा को अपने पिता की जगह सुप्रीम लीडर के तौर पर चुन लिया गया.