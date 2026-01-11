ईरान पर हमले का खाका हुआ तैयार! ट्रंप को दिए गए ‘हिट लिस्ट’ ऑप्शंस, बताया- कहां से ज्यादा पहुंचेगी चोट

Donald Trump: ईरान के हालात इस समय ठीक नहीं है. काफी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, इसी बीच एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हाल के दिनों में ईरान को टारगेट करने के कई मिलिट्री ऑप्शन के बारे में जानकारी दी गई है.
Iran: ईरान इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है. हालात कुछ ठीक नहीं है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं. खामनेई के करीबी इस गुस्से के पीछे अमेरिका और इजरायल को बता रहे हैं. उनका कहना है कि ये दुश्मनों के इशारे पर हो रहा है. इसी बीच एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हाल के दिनों में ईरान को टारगेट करने के कई मिलिट्री ऑप्शन के बारे में जानकारी दी गई है.
ट्रंप को मिली जानकारी
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को दिए गए ऑप्शन में तेहरान में कुछ खास जगहों पर टारगेटेड स्ट्राइक शामिल हैं, जिसमें सरकार के इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़े नॉन-मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हैं. ये ब्रीफिंग इमरजेंसी प्लानिंग का हिस्सा हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ईरानी अधिकारियों द्वारा आगे की हिंसा को रोकने के लिए डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री तरीकों का मूल्यांकन कर रहा है. इससे पहले, ट्रंप ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स मिडिल-ईस्ट देश की मदद करने के लिए तैयार है, जो पहले कभी नहीं देखी गई. साथ ही कहा था कि ईरान आजादी की ओर देख रहा है.
खत्म होने वाला है बुरा वक्त
इससे पहले ट्रंप ने कहा ईरान आजादी की ओर देख रहा है, शायद पहले कभी नहीं था. USA मदद के लिए तैयार है, सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने US के संभावित एक्शन की अटकलों को और हवा देते हुए पोस्ट किया कि आपका लंबा बुरा सपना जल्द ही खत्म होने वाला है. आपकी बहादुरी और अपने ज़ुल्म को खत्म करने के पक्के इरादे को आजादी पसंद करने वाले सभी लोगों ने देखा है. जब प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि ईरान को फिर से महान बनाओ, तो इसका मतलब है कि ईरान में प्रोटेस्ट करने वालों को अयातुल्ला पर जीत हासिल करनी होगी.
ईरान को फिर महान बनाओ
इसके अलावा कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं कि अयातुल्ला और उनके गुर्गों के रहते ईरान कभी महान नहीं बन पाएगा. ईरान में कुर्बानी देने वाले सभी लोगों को भगवान भला करे, इसके बाद उन्होंने ईरान पर ट्रंप के पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि हमेशा की तरह मिस्टर प्रेसिडेंट, आप 100% सही हैं. लंबे समय से परेशान ईरानी लोगों के लिए अभी आजादी, हमेशा के लिए आजादी, अयातुल्ला के शासन का अंत हो. ईरान को फिर से महान बनाओ. (ANI)