Canada: बाइक चोरी रोकने का प्लान बताने साइकिल से PC में आए थे कनाडा के नेता, पर चोरों ने इस तरह बिगाड़ा उन्हीं का प्लान

Canadian Politician Cycle Theft: कनाडा के एक नेता इन दिनों काफी चर्चा में हैं. चर्चा में रहने की वजह राजनीति या उनकी कोई उपलब्धि नहीं है. दरअसल, यह नेता अपने शहर में बाइक चोरी की घटना लगभग खत्म होते देखना चाहते हैं. इसे लेकर वह तमाम दावे भी कर रहे हैं. लेकर हाल ही में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अब वह अपने दो पहिया को वापस पाने के लिए लोगों से मदद मांग रहे हैं. ये मजेदार घटना कनाडा की है.

चोरी रोकने की योजना बता रहे थे, तभी हुई वारदात

सीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, विन्निपेग में मेयर पद के उम्मीदवार रिक शोन चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने शहर में बाइक चोरी की घटना को खत्म करने और इसके लिए साइकिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान को लागू करने की बात कह रहे हैं. अपनी योजना पर चर्चा करने के लिए उन्होंने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी. इसमें शामिल होने के लिए वह साइकल से आए, लेकिन 90 मिनट बाद जब वह पीसी खत्म कर दोपहर में बाहर निकले तो बाहर खड़ी उनकी साइकिल गायब थी.

If anyone sees my orange Rossin riding around - I would really like it back from the person who just STOLE IT FROM ME...529 alert has been activated...(stolen in West End) pic.twitter.com/OyCl7h4XRX

— Rick Shone for Mayor (@RickShone) August 31, 2022