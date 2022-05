पति ने अपनी बीवी के लिए 'Wife For Sale' का दिया विज्ञापन, देखकर लोग हुए हैरान

Husband Advertises his Wife on Facebook: ब्रिटेन में एक शादीशुदा कपल रहता है. एक बार जब वाइफ छुट्टियां बिताने के लिए दोस्तों के साथ बाहर गई हुईं थी. तब पति ने अपनी वाइफ के लिए सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला विज्ञापन दे डाला. शख्स ने 'Wife For Sale' नाम से इंटरनेट पर पोस्ट करते हुए, उनकी तुलना पुरानी कार से की.

पेशे से डीजे है रॉबी

'न्यूयॉर्क पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, शख्स का नाम रॉबी मैकमिलन है. वह पेशे से डीजे है. फेसबुक पर पत्नी सारा की फोटो शेयर करते हुए उन्होंने एक मजाकिया पोस्ट लिखा. इसमें उन्होंने सारा के खरीदने के फायदे और नुकसान के बारे में भी बताया. इसके साथ ही अपनी पत्नी की एक तस्वीर भी पोस्ट की.

कार से की तुलना

रॉबी ने सारा की तुलना कार से करते हुए पोस्ट में लिखा कि सारा एवरेज से ऊपर के कंडीशन की है. उसके टायर्स अच्छे हैं. इसके 100 जोड़े और साथ में मिलेंगे. हर सुबह उसके एक्जॉस्ट से गंदी स्मेल आती है, लेकिन खिड़की खोलते ही वह चली जाती है. वह corros lite और cocktails पर चलती है और ड्रिंक के हर गैलन पर अच्छी स्माइल देती है.

कहा-नहीं बेचना चाहता अब

रॉबी ने कहा कि हम लगभग 20 वर्षों से एक-दूसरे के साथ हैं और एक-दूसरे के लिए अच्छी तरह से अभ्यस्त हैं. उन्होंने कहा कि विज्ञापन के बाद मुझे सारा की बिक्री के लिए कुछ प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह अब बाजार से बाहर हैं. रॉबी ने कहा कि वह कभी बिक्री के लिए नहीं है, वह लाखों में एक है.

पत्नी ने पति को बताया मजाकिया

यह कपल एसेक्स से हैं, लेकिन अब प्यूर्टो रिको डी ग्रैन कैनरिया में रहते हैं और दो बच्चों के माता-पिता हैं. रॉबी के इस पोस्ट को सैकड़ों लाइक, शेयर और कमेंट्स मिले. खुद सारा ने भी इस पोस्ट पर कमेंट किया था. सारा ने कहा कि रॉबी बहुत चुलबुला है. जब मैंने पोस्ट देखा तो मैं बस हंसा, क्योंकि वह हर समय इस तरह की चीजें करता है, वह थोड़ा सा मसखरा है.

