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Hindi Newsदुनियादुनिया का वह द्वीप, जहां 70 दिन नहीं ढलता सूरज; आधी रात में भी रहता है उजाला; जानें कहां है वह जगह

दुनिया का वह द्वीप, जहां 70 दिन नहीं ढलता सूरज; आधी रात में भी रहता है उजाला; जानें कहां है वह जगह

दुनिया में एक से बढ़कर एक जगहें हैं, जहां ऐसी घटनाएं होती हैं, जिन्हें देखने के बाद आंखों पर भी यकीन नहीं होता है. दुनिया में एक ऐसा भी द्वीप मौजूद है, जहां पर करीब 70 दिन तक सूरज नहीं ढलता है. संभव है यह जानकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन यह सत्य है. इसके बारे में हम आपको बताएंगे. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 26, 2026, 11:35 PM IST
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दुनिया का वह द्वीप, जहां 70 दिन नहीं ढलता सूरज; आधी रात में भी रहता है उजाला; जानें कहां है वह जगह

Midnight Sun Norway: दिन और रात को मिलाकर कुल 24 घंटे का एक दिन होता है. सामान्य तौर पर माना जाता है कि दिन का वक्त 12 घंटे का होता और रात का वक्त भी 12 घंटे का है, जिससे दोनों को मिलाकर एक 24 घंटे का दिन बनता है. लेकिन अगर हम आपसे कहें, कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है, जहां पर 70 दिन तक रात ही नहीं होती; तो शायद आप यकीन न करें. 

दरअसल, दुनिया में एक ऐसा भी द्वीप मौजूद है, जहां पर करीब 70 दिन तक सूरज नहीं ढलता है. हैरान करने वाली बात है कि यहां पर बड़ी संख्या में लोग घूमने जाते हैं और इस प्राकृतिक घटना को देखने के लिए जाते हैं. हम बात कर रहे हैं  सोम्मारॉय की. यह द्वीप नॉर्वे के तट के पास स्थित है. यह ट्रॉम्सो शहर से करीब 36 किलोमीटर दूर है. इस द्वीप पर समय की धारणा पूरी तरीके से अलग है. 

करीब 70 दिन नहीं डूबता सूर्य 

इस द्वीप पर हर साल एक ऐसा समय आता है, जब करीब 70 दिनों तक सूर्य नहीं ढलता यानी रात ही नहीं होती है. प्रत्येक वर्ष 18 मई से 26 जुलाई तक, यहां पर सूरज क्षितिज के नीचे नहीं जाता है. इसका अर्थ है कि पूरे 69 दिनों तक लगातार दिन रहता है. रात होती ही नहीं और सूरत चौबीस घंटे चमकता रहता है. इसको सामान्य भाषा में मिडनाइट सन यानी आधी रात का सूर्य भी कहते हैं. वैज्ञानिक बताते हैं कि यह घटना धरती की धुरी के झुकाव की वजह से होती है. गर्मियों में आर्कटिक क्षेत्र में सूरज की रोशनी लगातार पहुंचती है. 

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ठंड के समय में होता है ठीक उलट 

जैसे गर्मी के समय में सूरज डूबता ही नहीं है, ठीक वैसे ही सर्दियों में ठीक इसका उलटा होता है. नवंबर से जनवरी तक यहां पर सूरज के दर्शन बिल्कुल नहीं होते हैं. पूरा इलाका अंधेरे में छा जा जाता है. यह एक खास समय होता है, जब यहां पर ऑरोर बोरियालिस देखने का शानदार मौका होता है. आसमान में हरे, बैंगनी और नीले रंग की लहरें नाचती दिखती हैं.  

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जब लोगों ने घड़ियों को तोड़कर पुल पर लटका दिया 

गौरतलब है कि साल 2019 में इस द्वीप पर रहने वाले लोगों ने एक अनोखा काम किया है. लोगों ने अपनी-अपनी घड़ियां तोड़कर एक पुल पर लटका दीं. इसका सीधा मतलब है कि वे घड़ी के समय के बजाय प्रकृति के अनुसार जीना चाहते थे.अब यहां पर रहने वाले लोग दिन और रात का फर्क भूल कर प्रकृति की इस घटना का आनंद लेते हैं.  सोम्मारॉय द्वीप को कभी-कभी समय रहित द्वीप भी कहा जाता है.

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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