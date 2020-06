10 सालों में सुलझी 10 लाख डॉलर की पहेली, रॉकी माउंटेन में मिला अनूठा खजाना

सेंटा फी: इंसान की प्रवृति खोजी होती है जिसे लोग कई बार चुनौती के रूप में लेते हैं. ऐसी ही चुनौती का डटकर एक शख्स ने सामना किया और नतीजा यह निकला कि एक दशक बाद उसे आखिरकार बेशकीमती खजाना मिल गया.

दुनिया भर में कीमती वस्तुओं और कलाकृतियों को खोजने वाले ट्रेजर हंटर का खजाना एक दशक बाद सामने आ गया है. यह खजाना प्रसिद्ध रॉकी माउंटेन में मिला है. आपको बता दें कि इस ट्रेजर हंटर फॉरेस्ट फेन ने छिपाया था.

फॉरेस्ट फेन ने बताया कि इस खजाने को पूर्वोत्तर से आए एक शख्स ने खोज निकाला है. उसनें खजाने की तस्वीरें भी फॉरेस्ट फेन को भेजी. इस खजाने को खोजने की कोशिश सालों से कई लोग करते आ रहे थे. फेन फॉरेस्ट ने कविता के माध्यम से खजाने की जगह का संकेत दिया था.

A treasure hunter has found a bronze chest filled with gold and jewels that was hidden a decade ago somewhere in the Rocky Mountain wilderness. The art collector who created the mystery says the winner sent him a photo of the prize as proof. https://t.co/2aQa2Uh86H

