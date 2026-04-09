Video: ये इंडिया नहीं, नेपाल है...टूरिस्ट के ऊपर किस बात पर खफा हुआ युवक? सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Viral Video: अक्सर देखा जाता है कि लोग घूमने-टहलने के लिए देश-दुनिया के तमाम शहरों की यात्रा करते हैं. कुछ लोगों को नेपाल भी काफी पसंद आता है, हालांकि नेपाल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने नई बहस छेड़ दी है. नेपाल में एक आदमी ने इंडियन टूरिस्ट के एक ग्रुप को पब्लिक सड़क पर गुटखा थूकने पर टोका, इतना ही नहीं उसे फटकार लगाई और गुटखा साफ करवाया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक आदमी कहता है कि आप लोग इंडिया से हो, इतने बड़े देश से आते हो लेकर यहां आकर गंदा कर दिए, जब युवक ने सॅारी बोला तो उसने फिर कहा, सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, इसे ठीक से साफ करें. साथ ही कहा कि यह इंडिया नहीं है भाई, नेपाल है, पानी डालो जल्दी.

इंडिया के लोगों समेत कई सोशल मीडिया यूजर्स ने नेपाली आदमी की ताराफ की कि उसने टूरिस्ट्स को इग्नोर करने के बजाय मौके पर ही जिम्मेदार ठहराया, दूसरों को लगा कि नेपाली आदमी का रिएक्शन बहुत ज्यादा था और उन्होंने उससे कहा कि वह सभी इंडियंस को एक जैसा न समझे. एक यूजर्स ने लिखा कि जब नेपाली हमारे देश में आते हैं, यहां काम करते हैं, और यहीं रहते हैं, तो हम आपकी या आपके देश की बेइज्जती नहीं करते.

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आगे लिखा कि वे गलत हैं, लेकिन वे माफी मांग रहे हैं, फिर भी, ऐसा लगता है कि आप पूरे देश पर इल्जाम लगा रहे हैं. यह साफ तौर पर नफरत दिखाता है. कुछ ने लिखा कि यह बहुत दुख की बात है कि आप अपने देश में मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं. अगर वे बहस करते, तो मैं समझ जाता, लेकिन वे साफ तौर पर गलती के लिए माफी मांग रहे हैं.