स्विट्जरलैंड के बार में धमाका, कई लोगों की मौत, मातम में बदला नए जाल का जश्न

Crans montana bar explosion several: स्विट्जरलैंड में नए साल का जश्न मातम में बदल गया है. वहां के प्रसिद्ध लग्जरी स्की डेस्टिनेशन क्रांस मोंटाना में गुरुवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक बार में अचानक तेज धमाका हुआ. इस हादसे में कई लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं. अब तक जो अपडेट आए हैं, उनमें हादसे की वजह साफ नहीं हुई है. धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंचीं. घायलों को पास के अस्पतालों में एडमिट कराया गया है.

#BREAKING: Explosion and fire reported at Le Constellation Bar in Swiss Ski-Resort town of Crans-Montana, Switzerland during New Year's Eve. Several people reportedly killed and critically injured. More details awaited. pic.twitter.com/QDzRrhVUJM — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 1, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

स्विस मीडिया के अनुसार दक्षिण-पश्चिमी स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में पुलिस प्रवक्ता गेटन लैथियन ने एजेंसियों को बताया, 'अज्ञात वजह से धमाका हुआ है. कई लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की मौत हुई है.' उन्होंने ये भी बताया कि धमाका देर रात करीब 1 बजकर 30 मिनट पर हुआ है.जिस बार में यह धमाका हुआ वो पर्यटकों के बीच काफी फेमस है. वहां लोग नए जाल का जश्न मा रहे थे.

धमाके के बाद मची चीख-पुकार

धमाका इतना जोरदार था कि पूरे बार में आग लग गई. जिस बिल्डिंग में यह बार था वहां चीख-पुकार मच गई. ब्लॉस्ट के बाद आग लग गई, जिसमें कई लोग फंस गए हैं. रेस्क्यू टीम उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल भेज रही है. पुलिस के अनुसार नए साल के मौके पर इस बार में पार्टियां चल रही थी और लोगों की भारी भीड़ थी, तभी धमाका हुआ. हादसे के बाद आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है. लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. हादसा कैसे हुआ इसकी बारीकी से जांच चल रही है.

Swiss Police: Killed & injured in an explosion at a ski resort in the town of Crans-Montana - @AlarabyTV #Switzerland- Explosion and fire reported at Le Constellation Bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana, Switzerland, during New Year's Eve. pic.twitter.com/aLx9OlKlkZ — Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 1, 2026

जिस क्रांस मोंटाना के बार में धमाका हुआ है वो एक फेमस स्की रिजॉर्ट और पर्यटन स्थल है. ये जगह अपनी लग्जरी सुविधाओं और स्कीइंग के लिए फेमस है, हर साल यहां नए साल का जश्न मनाया जाता है और दुनिया भर से पर्यटक भारी संख्या में यहां छुट्टियां मनाने आते हैं.

ये भी पढ़ें: Happy New Year 2026: देश में जमकर मना नए साल का जश्न, 12 बजते ही खुशी में डूब गए लोग