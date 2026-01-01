स्विट्जरलैंड के बार में धमाका, कई लोगों की मौत, मातम में बदला नए जाल का जश्न

Advertisement
Hindi Newsदुनियास्विट्जरलैंड के बार में धमाका, कई लोगों की मौत, मातम में बदला नए जाल का जश्न

Crans montana bar explosion several: आज से नए साल यानी 2026 का आगाज हुआ है. न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच स्विट्जरलैंड से बड़ी खबर है. क्रैन्स-मोंटाना के एक बार में बड़ा धमाका हुआ है. कई लोगों की मौत की खबर है. धमाके की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है. पुलिस ने धमाके की पुष्टि की है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 01, 2026, 12:25 PM IST
A massive explosion rocked a bar in Switzerland
Crans montana bar explosion several: स्विट्जरलैंड में नए साल का जश्न मातम में बदल गया है. वहां के प्रसिद्ध लग्जरी स्की डेस्टिनेशन क्रांस मोंटाना में गुरुवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक बार में अचानक तेज धमाका हुआ. इस हादसे में कई लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं. अब तक जो अपडेट आए हैं, उनमें हादसे की वजह साफ नहीं हुई है. धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंचीं. घायलों को पास के अस्पतालों में एडमिट कराया गया है.

स्विस मीडिया के अनुसार दक्षिण-पश्चिमी स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में पुलिस प्रवक्ता गेटन लैथियन ने एजेंसियों को बताया, 'अज्ञात वजह से धमाका हुआ है. कई लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की मौत हुई है.' उन्होंने ये भी बताया कि धमाका देर रात करीब 1 बजकर 30 मिनट पर हुआ है.जिस बार में यह धमाका हुआ वो पर्यटकों के बीच काफी फेमस है. वहां लोग नए जाल का जश्न मा रहे थे.

धमाके के बाद मची चीख-पुकार

धमाका इतना जोरदार था कि पूरे बार में आग लग गई. जिस बिल्डिंग में यह बार था वहां चीख-पुकार मच गई. ब्लॉस्ट के बाद आग लग गई, जिसमें कई लोग फंस गए हैं. रेस्क्यू टीम उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल भेज रही है. पुलिस के अनुसार नए साल के मौके पर इस बार में पार्टियां चल रही थी और लोगों की भारी भीड़ थी, तभी धमाका हुआ. हादसे के बाद आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है. लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. हादसा कैसे हुआ इसकी बारीकी से जांच चल रही है. 

जिस क्रांस मोंटाना के बार में धमाका हुआ है वो एक फेमस स्की रिजॉर्ट और पर्यटन स्थल है. ये जगह अपनी लग्जरी सुविधाओं और स्कीइंग के लिए फेमस है, हर साल यहां नए साल का जश्न मनाया जाता है और दुनिया भर से पर्यटक भारी संख्या में यहां छुट्टियां मनाने आते हैं. 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

