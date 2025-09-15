चैटजीपीटी की मदद से गाजा से भागा फिलिस्तीनी एक साल तक भागता रहा, जानें आगे क्या हुआ
चैटजीपीटी की मदद से गाजा से भागा फिलिस्तीनी एक साल तक भागता रहा, जानें आगे क्या हुआ

Gaza Man Flee to Europe: गाजा के हालात काफी खराब हैं. हमास आतंकियों का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. ऐसे में एक नौजवान ने गाजा से भागकर नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की. चीन, लीबिया, मिस्र, इटली से होता हुआ वह समंदर के रास्ते करीब एक साल तक यूं ही भागता रहा. जाने आखिर में क्या हुआ?

Sep 15, 2025
Abu Dakha Gaza Story: ये कहानी एक नौजवान की है. लाख मुश्किलें आईं लेकिन उसने जो ठाना वो पूरा किया. एक साल से ज्यादा वक्त तक वह भागता ही रहा. कभी स्कूटर से भागा, कभी ट्रेन तो कभी प्लेन से. कई हजार डॉलर खर्चे, ठोकरें खाईं, कई घंटे तक समंदर में पानी वाली स्कूटर लेकर अनजान दिशा में भागता रहा. 31 साल के इस फिलिस्तीनी युवक का नाम मोहम्मद अबू डाका है. महीनों तक की भागमभाग की अपनी कहानी को उसने वीडियो, तस्वीरों और ऑडियो फाइल्स में रिकॉर्ड किया है. 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स को उसने इटली पहुंचने पर अपनी कहानी सुनाई. इजरायल -हमास संघर्ष के करीब ढाई साल चलने से गाजा में काफी तबाही मची है. ऐसे में उसने यहां से भागने का फैसला किया. गाजा के अधिकारियों का कहना है कि करीब 57,000 फिलिस्तीनी इस संघर्ष में मारे जा चुके हैं. अबू डाका रफा बॉर्डर पारकर अप्रैल 2024 में मिस्र पहुंचा. यहां उसे 5000 डॉलर खर्च करने पड़े थे. 

पहले गया चीन फिर...

उसने बताया कि शुरू में वह चीन गया. उसे उम्मीद थी कि वहां शरण मिल जाएगी लेकिन मलेशिया और इंडोनेशिया के रास्ते फिर से मिस्र लौटना पड़ा. उसने चीन में यूएन शरणार्थी एजेंसी के साथ अगस्त-सितंबर 2024 में पत्राचार किया था. मिस्र से डाका लीबिया चला गया. यूएन और तमाम मानवाधिकार संगठन बताते हैं कि हजारों की संख्या में तस्करों और मिलिशिया से प्रताड़ित प्रवासी नाव से यूरोप जाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं. इटली की सरकार के मुताबिक इस साल अब तक प्रवासियों को लेकर 47 हजार नावें आ चुकी हैं. इनमें से ज्यादातर लोग लीबिया और ट्यूनीशिया से आते हैं. लेकिन अबू डाका ने कुछ अलग रास्ता चुना. 

वह पानी वाली स्कूटर से भागा

तस्करों के साथ भागने के 10 प्रयास फेल रहने के बाद उसने यामाहा की एक पानी वाली स्कूटर (जेट स्की) खरीदी. लीबिया के ऑनलाइन मार्केटप्लेस से उसने यह स्कूटर 5000 डॉलर में खरीदी थी. इसके अलावा 1500 डॉलर उसे जीपीएस, एक सैटलाइट फोन और लाइफ जैकेट के लिए खर्च करना पड़ा. उसके साथ दो फिलिस्तीनी और थे. वह करीब 12 घंटे तक पानी वाली स्कूटर चलाता रहा. कुछ समय तक ट्यूनीशियाई पट्रोल बोट ने पीछा भी किया लेकिन वह निकल भागा. 

पढ़ें: नेपाल- फ्रांस के बाद अब फिलीपींस में भड़की चिंगारी

Chatgpt पर क्या सर्च किया?

आगे तीनों ने चैटजीपीटी की मदद से यह पता किया कि उन्हें कितने ईंधन की जरूरत पड़ने वाली है. फिर भी करीब 20 किमी पहले ही ईंधन खत्म हो गया. इसके बाद उन्होंने मदद मांगी और किस्मत ने साथ भी दिया. 18 अगस्त को ये इटली के दक्षिणी तट पर पहुंचने में कामयाब हो गए. 

कुछ घंटे झाड़ियों में छिपने के बाद अबू डाका एक सस्ते प्लेन से ब्रसेल्स पहुंचने में कामयाब रहा. यहां से वह ट्रेन पकड़कर जर्मनी गया. वहां उसे एक परिचित मिला. फिर उसने शरण लेने के लिए आवेदन किया. फिलहाल उसके पास न तो नौकरी है और न ही पैसा लेकिन एक लोकल सेंटर में रह रहा है. 

पढ़ें: 30 सालों से कैलिफोर्निया में रह रही थी सिख दादी, अचानक ICE ने किया गिरफ्तार

