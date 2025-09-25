Advertisement
Hindi Newsदुनिया

ये आग से खेलने जैसा है...सिंगापुर की मस्जिद में मिला सूअर के मांस वाला पार्सल, क्यों बढ़ गई टेंशन?

Singapore News: सिंगापुर के एक मस्जिद में सुअर के मांस वाला एक पार्सल मिला. जिसके बाद माहौल गरम हो गया है, जिसे लेकर गृह मंत्री ने कहा है कि यह आग से खेलने जैसा है. जानिए क्या है पूरा मामला.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 25, 2025, 06:36 PM IST
Singapore News: दुनिया भर में मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं. यह मुस्लिमों की आस्था का प्रतीक है, हालांकि सिंगापुर में लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई. यहां के एक मस्जिद में एक संदिग्ध पार्सल भेजा गया, इस पार्सल को देखने पर ये सूअर के मांस का टुकड़ा जैसे लग रहा है. इस टुकड़े की जांच की जा रही है, इसे लेकर गृह मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि यह आग से खेलने जैसा है. जानिए क्या है पूरा मामला.

क्या है मामला?
सिंगापुर के गृहमंत्री के. षणमुगम ने गुरुवार को बताया कि शहर के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित एक सिंगापुर मस्जिद में एक संदिग्ध पार्सल भेजा गया था जिसमें मांस का एक टुकड़ा था जो देखने पर सूअर का मांस जैसा लगता है. अगर यह सूअर का मांस है और इसे किसी मस्जिद में भेजा गया है, तो आप इसके परिणाम देख सकते हैं. यह बहुत बुरा है इसका मक़सद चाहे जो भी हो, यह आग से खेलने जैसा है.

जिम्मेदार पर होगी कार्रवाई
उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और जो भी ज़िम्मेदार पाया जाएगा, उसके साथ सख्ती से पेश आएंगे. संदिग्ध पार्सल की सूचना मिलने के बाद बुधवार शाम को सिंगापुर पुलिस बल और सिंगापुर नागरिक सुरक्षा बल ने मिलकर अल-इस्तिकामा मस्जिद को खाली कराया है. हालांकि जांच में कोई और ऐसा पदार्थ नहीं मिला, हालांकि एक व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी जिसे अस्पताल ले जाया गया और बाद में उसे छुट्टी दे दी गई. 

पहले भी आ चुके हैं मामले
MY News के मुताबिक शनमुगम ने यह भी कहा कि यह पहली घटना नहीं है और हाल ही में अन्य मस्जिदों में भी इसी तरह के अन्य मामले सामने आए हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है. इससे पहले अप्रैल 2024 में, एक 30 वर्षीय व्यक्ति को एक सुपरमार्केट से सूअर के मांस के दो डिब्बे चुराकर शहर के पूर्वी क्षेत्र में अल-अंसार मस्जिद के गेट पर एक शेल्फ पर रखने के लिए 12 सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई थी. उन्होंने ये भी कहा किसी धार्मिक स्थल को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है. हम इस तरह की हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते. लोगों को वास्तव में विश्वास और आस्था के माहौल में और आपसी सम्मान के साथ अपने धर्म का पालन करने में सक्षम होना चाहिए.

लोगों से किया शांति का आह्वान
साथ ही साथ कहा कि कुछ देशों में इस तरह की घटनाएं बहुत आम हैं और ये जानबूझकर की जाती हैं. ताकि समुदायों के बीच अविश्वास पैदा हो जाए, अगर हम सावधान नहीं रहे तो यहां भी ऐसा ही हो सकता है इसलिए इन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने लोगों से शांति का भी आह्वान किया है. 

