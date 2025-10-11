Advertisement
VIDEO: लाइव न्यूज पढ़ते हुए एंकर के सामने आया चूहा, डर के मारे निकल गई चीख; कुर्सी से कूदकर भाग गईं

Viral Video: सोशल मीडिया पर कतरी न्यूज चैनल अल-जज़ीरा का एक छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एंकर खबरें पढ़ रही है लेकिन इसी बीच एक बिल बुलाया मेहमान आ जाता है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 11, 2025, 11:46 AM IST
Rat in News Studio: टीवी न्यूज चैनल पर जब एंकर खबर पढ़ रहे होते हैं तो कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो बाद में काफी वायरल होती हैं. इनमें कुछ मजाकिया तो भावुक कर देने वाली होता है. हाल ही में अल-जज़ीरा की एंकर के साथ ऐसा ही हुआ है. घटना का छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहा वीडियो महज 8 सेकेंड का है लेकिन इन 8 सेकेंड में घटना भी घट जाती है और फिर सबकुछ नॉर्मल भी हो जाता है. वायरल वीडियो में देखें तो नीले रंग के ब्लेजर में बैठी एंकर खबर पढ़ रही थी, इसी बीच उसके सामने रखी टेबल पर एक बड़ा चूहा दौड़कर निकलता है. एंकर कुछ भी समझ नहीं आता है वो चीखकर तुरंत सीट उठ खड़ी हो जाती है. जब चूहा निकल जाता है तो एंकर हंसते हुए तुरंत अपनी सीट पर वापस आती बैठ जाती है. 

देखिए वीडियो

कुछ पुरानी घटनाएं

यह पहली बार नहीं है जब लाइव बुलेटिन के बीच इस तरह की घटना पेश आई है. इससे पहले भी कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी हैं. इससे पहले एक एंकर को बुलेटिन के दौरान लेबर पेन होने लगा. न्यूयॉर्क की एक न्यूज एंकर ओलिविया जैक्विथ जब मॉर्निंग शो कर रही थीं, उसी दौरान उन्हें लेबर पेन हो गया था. हालांकि उन्होंने अपना शो नहीं रोका.

ओलिविया के साथ एक और एंकर थी. उनकी साथी एंकर ने लाइव शो के दौरान कहा,'आज सुबह हमारे पास सचमुच ब्रेकिंग न्यूज है. ओलिविया का पानी फट गया है, यानी वह लेबर (प्रसव पीड़ा) में हैं और वह इस वक्त लाइव न्यूज पढ़ते हुए एक्टिव लेबर में हैं.' उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था.  इसके अलावा एक घटना और घटी थी, जब एक एंकर लाइव बुलेटिन के दौरान फूट-फूटकर रोने लगी थी, क्योंकि उसकी को एंकर की मौत हो गई थी. 

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

