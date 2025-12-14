हैरान करने वाला मामला...पैर में जोड़ दिया महिला का कान...5 महीने तक रहा जिंदा, फिर हुआ 'चमत्कार'

Woman Ear Reattached to Foot Transplant: कभी-कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं, जो हमें चौंका देते हैं, हैरान करते हैं और जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है. ऐसा ही एक मामला चीन से आया है. वहां कुछ ऐसा हुआ, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स में एक खबर तेजी से फैल रही है, जिसमें बताया गया कि एक महिला का कान कट गया, जिसे डॉक्टरों ने पैर में जोड़ दिया और 5 महीने बाद उसे फिर से कान की जगह फिट कर दिया. इस प्रोसेस को लोग चमत्कार मान रहे हैं। ये सब कहां, कैसे और क्यों हुआ? आइए जान लेते हैं…

चीन में डॉक्टरों की काबिलियत और आधुनिक सर्जरी की सफलता की एक नई कहानी लिखी गई है. इस केस में एक महिला का कान हादसे में पूरी तरह कट गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे फेंकने के बजाय महिला के पैर में जोड़ दिया. करीब 5 महीने तक कान को पैर में जिंदा रखा गया. इसके बाद उसे फिर से सिर पर लगा दिया गया. अब जो भी इस मामले के बारे में जान रहा है, वह हैरान रह जाता है.

कहां का है मामला?

यह पूरा मामला चीन के शानडोंग प्रांत का है. यहां 30 साल की एक महिला फैक्ट्री में काम कर रही थी, तभी उसके बाल मशीन में फंस गए और उसका बायां कान पूरी तरह कट गया. हादसे के तुरंत बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि कान को उसी समय वापस जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि नसें और खून की नलियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं. इसके बाद जो किया गया, उसे जानकर हर कोई चौंक रहा है.

डॉक्टरों ने अपनाया अनोखा तरीका

डॉक्टर किसी भी सूरत में महिला को उसका कान वापस देना चाहते थे. इसलिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया. डॉक्टरों ने एक खास तकनीक अपनाई, जिसे “हेटेरोटोपिक सर्वाइवल” कहा जाता है. इसमें कटे हुए अंग को शरीर के किसी दूसरे हिस्से में अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, ताकि उसमें खून का बहाव बना रहे. इसके लिए महिला के पैर का ऊपरी हिस्सा चुना गया, क्योंकि वहां खून का संचार बेहतर होता है और स्किन भी पतली होती है. यह पूरी सर्जरी करीब 10 घंटों तक चली. सर्जरी के दौरान बेहद बारीक नसों को जोड़ा गया. कुछ दिनों बाद कान का रंग लौट आया, जिससे डॉक्टरों को राहत मिली और सर्जरी सफल रही.

5 महीने बाद दोबारा कान को उसकी सही जगह फिट किया

करीब 5 महीने तक महिला के पैर पर कान लगा रहा. इस पूरे वक्त के दौरान महिला ने ढीले जूते पहनकर पैर में लगे कान की सुरक्षा की. 5 महीने के बाद अक्टूबर में डॉक्टरों ने दूसरी सर्जरी की और कान को उसके असली स्थान पर वापस फिट कर दिया. यह सर्जरी बेहद कठिन और जोखिम भरी थी, लेकिन डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के दम पर आखिरकार सफल हुई. फिलहाल महिला तेजी से ठीक हो रही है. डॉक्टरों का कहना है कि यह तरीका ऐसे मामलों में बहुत कारगर साबित होता है, जहां तुरंत अंग को वापस जोड़ना संभव नहीं होता.

