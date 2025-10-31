इंसाफ की बलि चढ़ी इंसानियत! मुर्दा पति का नहाया पानी पीने को क्यों मजबूर हुई विधवा?

Opinion: कोई सच बोल रहा है या नहीं? इस बात की पुष्टि एक गिलास पानी पीने हो सकती है क्या? आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं ऐसे में इस तरह की घटनाएं सामने आना इंसानियत को शर्मसार करने के अलावा कुछ नहीं.
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक नौजवान शायर हैं शोएब कियानी. उन्होंने महिलाओं की खराब स्थिति और पितृसत्ता पर बड़ा हमला करते हुए 'बे-हया' नाम के शीर्षक से एक नज्म लिखी है. जिसकी शुरुआत कुछ यूं है कि:-
हमीं तो हैं वो, जो तय करेंगे
कि इन के जिस्मों पे किस का हक है
हमीं तो हैं वो, जो तय करेंगे
कि किस से इन के निकाह होंगे
ये किस के बिस्तर की जीनतें हैं
वो कौन होगा जो अपने होठों को
इन के जिस्मों की आब देगा....
ये नज्म अभी और भी है वो आप खबर के आखिर में पढ़ सकते हैं, अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह नज्म हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं तो इसका जवाब यह है कि आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और बड़े-बड़े मंचों से महिलाओं के लिए हक की आवाजों बुलंद हो रही हैं, तब भी महिलाओं को क्या करना है ये 'हम' तय कर रहे हैं. हाल ही में आई एक खबर ने इस नज्म के लब्बो-लुबाब पर मुहर लगाई है.
जब हम यह कहते हैं कि 'म्हारी बेटियां-बेटों से कम हैं के', इसका मतलब है कि हां अभी कम हैं. जब हम यह कहते हैं कि 'महिलाएं आजाद हैं' तो इसका मतलब है अभी नहीं हैं, अगर होती तो कहना ना पड़ता. जब हम हर साल महिला दिवस मना रहे होते हैं और बड़े-बड़े मंचों से महिलाओं की शान में कसीदे गढ़ रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि इस दिशा में अभी बहुत काम बाकी है.
हाल ही में नाइजीरिया के इमो राज्य में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विधवा महिला 'चिका न्दुबुइसी' को उसके ससुराल वालों ने अपने पति की मौत का दोषी ठहराया. यह तो बहुत आम बात है, शर्मनाक तो यह है कि महिला को वो पानी पीने के लिए मजबूर किया गया जिससे उसके मुर्दा पति को नहलाया गया था. यह पानी पिलाने का मकसद था कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे.
रिपोर्ट के मुताबिक महिला को उसके पति के शव के साथ कैद करके रखा गया था और परिवारवालों ने उसे पानी पीने के लिए मजबूर किया था. यह गैर इंसानी घटना आवो-ओमम्मा, ओरू ईस्ट लोकल गवर्नमेंट एरिया में हुई. जब एक महिला अधिकार संगठन ने इस बात को सार्वजनिक किया तो राज्य के महिला एवं सामाजिक कल्याण विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और उस विधवा का रेस्क्यू करके सुरक्षित अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.
राज्य की महिला एवं सामाजिक कल्याण मंत्री लेडी नेकचिन्येरे उग्वु ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह 'एक बर्बर और अमानवीय परंपरा है, जो अब खत्म हो जानी चाहिए' उन्होंने कहा कि एक विधवा पहले से ही अपने पति की मौत के दुख में है और उस पर इस तरह का जुल्म करना बेहद क्रूर है. इमो राज्य की प्रथम महिला चियोमा उजोदिन्मा ने भी इस मामले पर नाराज़गी जताते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.
सवाल यह है कि यह कब तक चलता रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ ऊपर-ऊपर बातें ही कर रहे हों और एक महिला जो गांव-देहात में जीवन गुजार रही है वो इंसानों जैसी जिंदगी जीने के सिर्फ ख्वाब ही देख रही हो. अगर ऐसा है तो हमें इस दिशा में और काम करने की जरूरत है. कुछ लोग
हमीं तो हैं वो
जो तय करेंगे
कि इन के जिस्मों पे किस का हक़ है
हमीं तो हैं वो
जो तय करेंगे
कि किस से इन के निकाह होंगे
ये किस के बिस्तर की जीनतें हैं
वो कौन होगा जो अपने होंटों को
इन के जिस्मों की आब देगा
भले मोहब्बत किसी के कहने पे
आज तक हो सकी न होगी
मगर ये हम तय करेंगे
इन को किसे बसाना है अपने दिल में
हम इन के मालिक हैं
जब भी चाहें
इन्हें लिहाफो में खींच लाएं
और इन की रूहों में दांत गाड़ें
ये मां बनेंगी
तो हम बताएंगे
इन के जिस्मों ने कितने बच्चों को ढालना है
हमारे बच्चों के पेट भरने
अगर ये कोठे पे जा के अपना बदन भी बेचें
तो हम बताएंगे
किस को कितने में कितना बेचें
हमीं को हक है
कि इन के गाहक जो खुद हमीं हैं से
सारी कीमत वसूल कर लें
हमीं को हक है कि इन की आंखें
हसीन चेहरे शफ्फाफ पांव
सफेद रानें दराज जुल्फें
और आतिशीं-लब दिखा दिखा कर
क्रीम साबुन सफेद कपड़े और आम बेचें
दुकां चलाएं नफ' कमाएं
हमीं तो हैं जो ये तय करेंगे
ये किस सहीफे की कौन सी आयतें पढ़ेंगी
ये कौन होती हैं
अपनी मर्जी का रंग पहनें
इस्कूल जाएँ हमें पढ़ाएँ
हमें बताएं
कि इन का रब भी वही है जिस ने हमें बनाया
बराबरी के सबक़ सिखाएं
ये लौंडियां हैं ये जूतियां हैं
ये कौन होती हैं अपनी मर्जी से जीने वाली
बताने वाले हमें यही तो बता गए हैं
जो हुक्मरानों की बात टालें
जो अपने भाई से हिस्सा मांगें
जो शौहरों को दा न समझें
जो कद्रे मुश्किल सवाल पूछें
जो अपनी मेहनत का बदला मांगें
जो आजिरों से जबां लड़ाएं
जो अपने जिस्मों पे हक जताएं
वो बे-हया हैं