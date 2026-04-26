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Hindi Newsदुनियामांगों की लिस्ट थमाकर गए अराघची 24 घंटे में PAK लौटे, क्या अब करेंगे अमेरिका से सीधी बात?

मांगों की लिस्ट थमाकर गए अराघची 24 घंटे में PAK लौटे, क्या अब करेंगे अमेरिका से सीधी बात?

Iran US Talks: ईरान के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि विदेश मंत्री अब्बास अराघची ओमान की राजधानी मस्कट से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं. अब्बास अराघची ओमान से सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद लौटे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:02 PM IST
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मांगों की लिस्ट थमाकर गए अराघची 24 घंटे में PAK लौटे, क्या अब करेंगे अमेरिका से सीधी बात?

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi: ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ओमान की राजधानी मस्कट से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं. गौरतलब है कि शनिवार शाम यानी चौबीस घंटे पहले जो अब्बास अराघची, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपनी 10 सूत्रीय मांगों की लिस्ट पकड़ाकर चले गए थे, इसके बाद ट्रंप को अपनी झेंप मिटाने के लिए ये कहना पड़ा कि उनका (ईरान) का रुख साफ नहीं है, ऐसे में विटकॉफ और कुशनर को 18 घंटे ट्रैवल कराकर पाकिस्तान भेजने का कोई मतलब नहीं था.

हालांकि तब कहा गया था कि अराघची पहले मस्कट फिर वहां से मॉस्को जाएंगे. जहां वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अराघची, जहां से निकले वहीं लौट आए, न मॉस्को गए और न ही तेहरान लौटे. 

अंदर ही अंदर पक रही कौन सी खिचड़ी? 

ईरानी विदेश मंत्रालय के साथ-साथ पाकिस्तान ने भी पुष्टि की है कि अराघची पाकिस्तान लौट आए हैं. ईरानी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा, 'मॉस्को जाने से पहले अराघची ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में स्थित नूर खान हवाई अड्डे पर लैंड किया है. उनका विशेष विमान थोड़ी देर पहले नूरखान एयरबेस पर पहुंचा था.'

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इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि ईरानी विदेश मंत्री किसी और खाड़ी देश के बजाए आखिर ओमान ही क्यों गए? इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं.

ईरान, खाड़ी के बाकी देशों की तुलना में ओमान को लेकर शुरू से नरम रहा है. इसके संकेत ईरान ने बहुत पहले दे दिए थे. मार्च में जब ईरान, प्रचंड वेग से अमेरिका के दर्जनभर करीबी खाड़ी देशों खासकर सऊदी अरब और यूएई को मार-मारकर उनकी फिजाओं में बारूद भर रहा था, उस समय वो ओमान को लेकर एकदम शांत था.

ओमान के लिए ईरान का सॉफ्ट कॉर्नर क्यों?

28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद पैदा हुए हालातों में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के अधिकतर सदस्य देशों का रुख ईरान के प्रति और सख्त हुआ, लेकिन ओमान इस मामले में अपवाद रहा. अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले इस देश ने 2026 के युद्ध के बीच भी तटस्थता बनाए रखी.

ओमान अकेला देश था, जिसने अमेरिका-इजरायल के हमले की खुली आलोचना करते हुए इसे गैरकानूनी युद्ध बताया. ओमान ने कहा, जंग फौरन रोकनी चाहिए. ओमान इकलौता देश था, जिसने दो टूक कहा था कि वो युद्ध में शामिल नहीं होगा. इसके बाद एक अप्रैल 2026 को ईरान ने दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास से की गई पोस्ट में लिखा- 'सिर्फ ईरान और ओमान होर्मुज स्ट्रेट का भविष्य तय करेंगे.'

अराघची चौबीस घंटे के अंदर लौट आए. जाहिर है कि उनकी दी लिस्ट शहबाज शरीफ ने अमेरिका को मेल कर दी होगी. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईरान, अमेरिका के साथ दूसरे दौर की सीधी बातचीत के लिए राजी होगा या नहीं.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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