US न्यूज एंकर ने 'Chinese Virus' शब्द कहने के एक साल बाद मांगी माफी, ट्वीट में कही ये बात

बीजिंग: अमेरिकी न्यूज चैनल एबीसी (ABC) की होस्ट मेगेन मेखेन (Meghan McCain) ने अपने एक पुराने नस्लभेदी बयान (Racist Comment) के लिए माफी मांगी है. मेगेन ने हाल ही में इस विषय को लेकर अपने मन की बात साझा की है. उन्होंने कहा कि वो साल भर पहले कहे गए 'चीनी वायरस' (Chinese Virus) शब्द कहने के लिए माफी मांगना चाहती हैं.

अपने ट्विटर पेज पर उन्होंने लिखा, 'वो एशियाई मूल वाले अमेरिकी समुदायों के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयों और आरोपों की निंदा करती हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के नस्लवादी बयानों ने इस तरह की हरकतों को प्रेरित किया था.' आगे उन्होंने कहा कि इसलिए अब मैं अपनी उस कहानी के लिए माफी मांगती हूं. गौरतलब है कि मेगेन मेखेन क्रमश: एबीसी और फॉक्स न्यूज में काम करती थीं. लंबे समय से वे टीवी पर लोकप्रिय रहीं. अपने एक प्रोग्राम में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले से 'चीनी वायरस' शब्द का प्रयोग किया था. अब एक साल बाद उन्होंने आखिरकार संबंधित दलील के लिए क्षमा मांगी. लेकिन उनकी क्षमा मांगने का समय ध्यान देने योग्य है.

I condemn the reprehensible violence and vitriol that has been targeted towards the Asian-American community. There is no doubt Donald Trump’s racist rhetoric fueled many of these attacks and I apologize for any past comments that aided that agenda.

