वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने रविवार को कहा कि इस्लामिक स्टेट (आईएस) का आतंकवादी सरगना अबू बकर अल-बगदादी (Abu Bakr al-Baghdadi) सीरिया में अमेरिकी ऑपरेशन में मारा गया है. ट्रंप ने कहा कि स्पेशल फोर्स की एक रेड के दौरान बगदादी ने खुद को सुसाइड वेस्ट पहन कर उड़ा दिया. उन्होंने कहा, "यूएस की स्पेशल फोर्स ने साहसिक रात्रिकालीन रेड की और शानदार तरीके से अपने मिशन को पूरा किया."

ट्रंप ने कहा, "अमेरिकी सेना से डर कर वह एक डेड-एंड सुरंग में गया और मारा गया. वह अपने आखिरी समय में रोता-चिलाता, चीख पुकार करता रहा. जिस बदमाश ने दूसरों को डराने-धमकाने की इतनी कोशिश की, उसने अपने अंतिम क्षणों को पूरी तरह से भय और अमेरिकी बलों के खौफ में बिताया."

#WATCH US President Donald Trump says,"He (Abu Bakr al-Baghdadi) died after running into a tunnel whimpering & crying & screaming all the way...The only ones remaining were Baghdadi in the tunnel and he had dragged three of his young children with him." pic.twitter.com/QYSvTzdkFE

