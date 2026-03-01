वाह! ये है अतिथि देवो भव: UAE के होटलों में 20000 टूरिस्ट्स के लिए खाना-ठहरना बिल्कुल फ्री, जमकर हुई तारीफ

Advertisement
Abu Dhabi Hospitality During Crisis: मुश्किल समय में UAE सरकार की पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है. UAE सरकार ने फ्लाइट कैंसिल होने के कारण वहां फंसे टूरिस्ट के लिए स्टे फ्री करने के आदेश दिए हैं. इस आदेश की एक कॉपी को शेयर करते हुए हेलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा ने सरकार की तारीफ की. 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 01, 2026, 08:15 PM IST
Abu Dhabi Crisis Management: अबू धाबी के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और टूरिज्म (DCT) ने इस मुश्किल समय में अहम कदम उठाए हैं. उन्होंने 'पीपल-फर्स्ट' पहल के तहत एक बड़ा फैसला लिया है. होटलों को उन मेहमानों के लिए स्टे फ्री करने के आदेश दिए गए हैं, जो उड़ानों में गड़बड़ी के कारण वहां फंस गए हैं. 28 फरवरी को जारी एक सर्कुलर में होटलों के मैनेजर को उन मेहमानों की स्टे फ्री करवाने के आदेश दिए गए, जो वहां मजबूरी में रुके हैं. 

होटलों को स्टे फ्री करने के आदेश

होटलों को कहा गया है कि वे रहने का सारा खर्च सीधी विभाग को भेंजे, जिससे यात्रियों को कोई फाइनेंशियल प्रेशर न पड़े. खबरों के अनुसार, फ्लाइट्स के कैंसिल होने के बाद लगभग 20,000 यात्रियों को सरकार ने होटलों या दूसरी जगहों पर ठहराया है. रहने के साथ-साथ उनके खाने-पीने का भी पूरा इंतजाम किया गया है. सोशल मीडिया पर UAE सरकार के इस कदम की खूब तारीफ हो रही है. वहीं हेलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा ने इस सरकारी आदेश की एक कॉपी शेयर करते हुए UAE सरकार के इस मददगार कदम की तारीफ की है. 

सोशल मीडिया पर UAE सरकार की हो रही तारफी

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर लोग अबू धाबी के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं. लोग UAE की तुलना उन जगहों से कर रहे हैं, जहां संकट के समय कीमतें बढ़ा दी जाती है. लोग UAE सरकार की यात्रियों के होटल, खाने और टिकट का खर्चा उठाने की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अगर कोई जगह होती, तो ऐसी इमरजेंसी में कीमतें तीन गुना कर देते." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "मुसीबत में फंसे लोगों को तुरंत वीजा देने से लेकर होटल में रुकने का समय बढ़ाने तक, UAE सरकार दिखा रही है कि किसी संकट को असली 'बॉस' की तरह कैसे हैंडल किया जाता है!"

इस बारे में तीसरे यूजर ने कहा कि, "सिर्फ UAE में ही ऐसे नेता हैं, जिन्हें टूरिस्ट और वहां रहने वालों की सच में चिंता है. सच्चाई तो यह है कि UAE दुनिया के सभी बड़े शहरों से ज्यादा सेफ है."

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Abu Dhabi Hospitality During Crisis

