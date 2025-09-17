US News: FBI बिल्डिंग के मेन गेट पर गाड़ी से मारी जोरदार टक्कर, आरोपी फरार; पुलिस बोली- 'आतंकी हमला'

US FBI Pennsylvania News: यूएस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस के प्रांत एक पेन्सिलवेनिया में बुधवार तड़के एक व्यक्ति ने पिट्सबर्ग में FBI भवन के गेट में अपनी तेज रफ्तार कार से टक्कर मार दी. वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया. पुलिस और एफबीआई इसे संभावित 'आतंकी कृत्य' मान रही हैं और आरोपी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरु कर दिया गया है.

