ट्रंप की नोबेल पाने की चाहत पर चौंक रहे हैं तो हिटलर की दावेदारी जान पीट लेंगे माथा! जानिए 86 साल पुराना किस्सा

अपनी एड़ी-चोटी का जोर लगाने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार नोबेल शांति पुरस्कार से महरूम रह गए. नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने वेनेजुएला की राजनेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति का पुरस्कार देने का ऐलान किया है. डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 8 देशों से खुद का नॉमिनेशन नोबेल शांति पुरस्कार के लिए करवाया था. अब जैसे इतने पापड़ बेलने के बाद ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो इस दौरान एक और प्रसंग याद आता है जब नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जर्मनी के तानाशाह ने भी नामांकन भरा था. हिटलर को भी नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था. आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी.

ये सुनकर तो काफी आश्चर्य लगता होगा कि हिटलर के नाम पर शांति का नोबेल का नॉमिनेशन? कोई भी इस बात का भरोसा नहीं कर सकता है कि भला हिटलर जैसे क्रूर शख्स को भी नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा सकता है. हिटलर की क्रूरता के किस्सों से इतिहास पटा हुआ है. ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कभी हिटलर का नाम भी नोबेल प्राइज के लिए भेजा गया था. अगर ऐसा था तो हिटलर के नामांकन भेजने वाले के तर्कों में कितना दम रहा होगा और उसका परिणाम क्या हुआ होगा?

1939 में किसने भेजा था हिटलर को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन?

एडोल्फ हिटलर का नामांकन साल 1939 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया गया था. लेकिन ये नामांकन हिटलर के समर्थन के तौर पर नहीं बल्कि उनके ऊपर ये तीखा व्यंग था. हिटलर की तीखी आलोचना के लिए स्वीडन के एक संसद सदस्य एरिक ब्रांट (Erik Brandt) ने उनके नाम पर नोबेल शांति पुरस्कार का नामांकन करवाया था. एरिक ब्रांट 27 जनवरी 1939 को हिटलर को नोबेल का शांति पुरस्कार दिए जाने के लिए नॉर्वेजियन नोबेल समिति को उनकी ओर से नामांकन भेजा था.

हिटलर के लिए नोबेल शांति का नामांकन एक बड़ा व्यंग था

एरिक ब्रांट एक समाज-लोकतांत्रिक राजनेता थे और हिटलर के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भेजे गए उनके नामांकन का उद्देश्य सिर्फ उन स्वीडन के राजनेताओं पर तंज कसता था जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन की शांति-नीति की बार-बार तारीफ कर रहे थे. ब्रांट ने तंज कसते हुए कहा था कि अगर चेम्बरलेन की शांति के लिए इतनी चमचागिरी हो सकती है तो फिर हिटलर के नाम को भी नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकन भेज दीजिए. कुछ दिनों के बाद जब सार्वजनिक रूप से इस पर कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी तो ब्रांट ने हिटलर का नामांकन वापस भी ले लिया था. इसी वजह से ये नामांकन न तो हिटलर की तारीफ थी और न ही नोबेल शांति पुरस्कार के लिए वास्तविक समर्थन. ये एक सियासी तंज था जो गलत मायनों के साथ बार-बार पर सामने पर आता है.

