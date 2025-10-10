Advertisement
trendingNow12956447
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप की नोबेल पाने की चाहत पर चौंक रहे हैं तो हिटलर की दावेदारी जान पीट लेंगे माथा! जानिए 86 साल पुराना किस्सा

ये सुनकर तो काफी आश्चर्य लगता होगा कि हिटलर के नाम पर शांति का नोबेल का नॉमिनेशन? कोई भी इस बात का भरोसा नहीं कर सकता है कि भला हिटलर जैसे क्रूर शख्स को भी नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा सकता है. हिटलर की क्रूरता के किस्सों से इतिहास पटा हुआ है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Adolf Hitler Nobel Prize Donald Trump
Adolf Hitler Nobel Prize Donald Trump

अपनी एड़ी-चोटी का जोर लगाने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार नोबेल शांति पुरस्कार से महरूम रह गए. नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने वेनेजुएला की राजनेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति का पुरस्कार देने का ऐलान किया है. डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 8 देशों से खुद का नॉमिनेशन नोबेल शांति पुरस्कार के लिए करवाया था. अब जैसे इतने पापड़ बेलने के बाद ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो इस दौरान एक और प्रसंग याद आता है जब नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जर्मनी के तानाशाह ने भी नामांकन भरा था. हिटलर को भी नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था. आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी.

ये सुनकर तो काफी आश्चर्य लगता होगा कि हिटलर के नाम पर शांति का नोबेल का नॉमिनेशन? कोई भी इस बात का भरोसा नहीं कर सकता है कि भला हिटलर जैसे क्रूर शख्स को भी नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा सकता है. हिटलर की क्रूरता के किस्सों से इतिहास पटा हुआ है. ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कभी हिटलर का नाम भी नोबेल प्राइज के लिए भेजा गया था. अगर ऐसा था तो हिटलर के नामांकन भेजने वाले के तर्कों में कितना दम रहा होगा और उसका परिणाम क्या हुआ होगा?  

1939 में किसने भेजा था हिटलर को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन?
एडोल्फ हिटलर का नामांकन साल 1939 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया गया था. लेकिन ये नामांकन हिटलर के समर्थन के तौर पर नहीं बल्कि उनके ऊपर ये तीखा व्यंग था. हिटलर की तीखी आलोचना के लिए स्वीडन के एक संसद सदस्य एरिक ब्रांट (Erik Brandt) ने उनके नाम पर नोबेल शांति पुरस्कार का नामांकन करवाया था. एरिक ब्रांट 27 जनवरी 1939 को हिटलर को नोबेल का शांति पुरस्कार दिए जाने के लिए नॉर्वेजियन नोबेल समिति को उनकी ओर से नामांकन भेजा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

हिटलर के लिए नोबेल शांति का नामांकन एक बड़ा व्यंग था
एरिक ब्रांट एक समाज-लोकतांत्रिक राजनेता थे और हिटलर के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भेजे गए उनके नामांकन का उद्देश्य सिर्फ उन स्वीडन के राजनेताओं पर तंज कसता था जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन की शांति-नीति की बार-बार तारीफ कर रहे थे. ब्रांट ने तंज कसते हुए कहा था कि अगर चेम्बरलेन की शांति के लिए इतनी चमचागिरी हो सकती है तो फिर हिटलर के नाम को भी नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकन भेज दीजिए. कुछ दिनों के बाद जब सार्वजनिक रूप से इस पर कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी तो ब्रांट ने हिटलर का नामांकन वापस भी ले लिया था. इसी वजह से ये नामांकन न तो हिटलर की तारीफ थी और न ही नोबेल शांति पुरस्कार के लिए वास्तविक समर्थन. ये एक सियासी तंज था जो गलत मायनों के साथ बार-बार पर सामने पर आता है.

यह भी पढ़ेंः ...यूं ही कोई 'बेवफा' नहीं होता! कमेटी ने बताई ट्रंप को नोबेल प्राइज न देने की वजह

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Adolf HitlerNobel PrizeDonald Trump

Trending news

दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
india afghanistan news
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल