गर्मियों में घूमने का बना रहे प्लान? ट्राई कर लें ये 5 एशियन देश, महज 2-3 हजार रुपये में हो जाएगा शानदार टूर

Cheap and Best 5 Foreign Countries for Indian Tourists in Asia: स्कूलों में बच्चों की समर वेकेशन शुरू होने वाली हैं. इन छुट्टियों में हर कोई परिवार कहीं बाहर घूमने-फिरने का प्लान बनाता है. काफी सारे लोग देश के खूबसूरत और ठंडे स्थानों पर छुट्टियां एंज्वॉय करने के लिए पहुंचते हैं तो कई लोग विदेश जाकर अपने हॉलीडेज सेलिब्रेट करते हैं. अगर आप भी अफोर्डेबल बजट में विदेश घूमने का मन बना रहे हैं तो आज हम आपको एशिया के उन 5 खूबसूरत देशों के बारे में बताते हैं, जहां पर आप बहुत कम धनराशि में आसानी से 4-5 दिनों का ट्रैवल करके आ सकते हैं. उन देशों में न केवल आना-जाना सस्ता है बल्कि वहां पर ठहरना और भोजन भी काफी कम पैसों में हो सकता है. आइए जानते हैं कि वे 5 मुल्क कौन-से हैं, जहां पर आप इन गर्मियों में घूमने जा सकते हैं.

नेपाल

अफोर्डेबल विदेश भ्रमण की सूची में नेपाल पहले नंबर पर आता है. इसकी कई सारी वजहें हैं. पहली बात तो ये है कि नेपाल और भारत के बीत संबंध खास तरह के हैं, जिसके चलते वहां पर आने-जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है. दूसरी बात, वहां पर भारतीय करंसी आराम से चलती है. यानी कि आपको करंसी एक्सचेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है. तीसरी बात वहां पर एक भारतीय रुपया नेपाल के 1.60 रुपये के बराबर होता है.

भारत और नेपाल के बीच फ्लाइट्स सस्ती हैं. आप करीब 8 हजार रुपये में नेपाल आना-जाना कर सकते हैं. वहां पर होटल किराये समेत घूमना और खाना-पीना रोजना करीब 2-3 हजार रुपये में कर सकते हैं. अगर आप 5-7 दिन का ट्रिप प्लान करते हैं तो 25-40 हजार रुपये में आसानी से कर सकते हैं. आप वहां पर हिमालय की बर्फीली चोटियां, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, पोखरा झील, काठमांडू के प्राचीन मंदिर और बौद्ध संस्कृति के दर्शन कर सकते हैं.

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वियतनाम

भारतीयों के लिए सस्ते और अफोर्डेबल फॉरेन डेस्टिनेशंस की सूची में वियतनाम दूसरे नंबर पर आता है. वहां मेकांग डेल्टा, राजधानी हनोई की प्राचीन गलियां, हा लॉन्ग बे की अजीबोगरीब चट्टाीनें, खूबसूरत समुद्र तट समेत कई चीजें देखने को मिल सकती हैं. इसके साथ ही आप वहां पर मोटरबाइक एडवेंचर का भी आनंद ले सकते हैं. भारतीयों के लिए वहां पर स्वादिष्ट और सस्ता खाना भी उपलब्ध रहता है.

अब आपको वियतनाम जाने के बजट के बारे में बताते हैं. सबसे पहले आपको फ्लाइट्स के बारे में बताते हैं. आप वहां पर करीब 15 हजार रुपये में प्लेन से आना-जाना कर सकते हैं. इसके साथ ही आप करीब 2 हजार रुपये में आसानी सी ई-वीजा हासिल कर सकते हैं. वियतनाम पहुंचने पर आप 2 हजार से 3500 रुपये प्रतिदिन में ठहरना, घूमना और खाना-पीना आसानी से कर सकते हैं.

श्रीलंका

श्रीलंका भी भारतीय पर्यटकों के घूमने के लिए बेहतरीन विकल्प माना जाता है. वहां पर खूबसूरत समुद्र तट, चाय बागान, एला की ट्रेन जर्नी और वन्यजीव सफारी का आनंद लिया जा सकता है. खास बात ये है कि श्रीलंका में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री है यानी कि आपको हवाई अड्डे पर पहुंचते ही टूरिस्ट वीजा दे दिया जाता है. वहां पर आप 2 हजार से 3500 रुपये रोजाना के बजट में आसानी से घूमना, रहना और खाना-पीना कर सकते हैं.

थाईलैंड

थाईलैंड को भी भारतीय पर्यटकों के लिए पसंदीदा विदेशी मुल्क माना जा सकता है. हर साल हजारों भारतीय थाईलैंड घूमने पहुंचते हैं. वहां पर भारतीय पर्यटकों के लिए 60 दिन की वीजा फ्री एंट्री है. आप बैंकाक में मठ-मंदिर, हाथी सफारी, फुकेट बीच और पीपी आईलैंड्स घूम सकते हैं. ये सब देखने लायक खूबसूरत जगहें हैं. इसके अलावा आप वहां बने स्पा सेंटरों में मसाज का भी आनंद ले सकते हैं.

भारत और थाईलैंड के बीच उड़ानें काफी सस्ती हैं. आप वहां पर करीब 3 से 5 हजार रुपये प्रतिदिन में शानदार तरीके से होटल में रहना, घूमना और खाना-पीना मजे में कर सकते हैं. पूरी तरह अपने आपको रिफ्रेश करके जब आप वापस लौटेंगे तो आपका दिल खुशी के मारे बाग-बाग हो रहा होगा.

इंडोनेशिया

इंडोनेशिया वैसे तो मुस्लिम देश है लेकिन वह भारतीय संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुए हैं. उसके कई हिस्सों में हिंदू बड़ी मात्रा में रहते हैं. खासकर अगर आप बाली द्वीप में जाएंगे तो आपको वहां पर पारंपरिक तरीके से हिंदू मंदिर, चावल के खेत, खूबसूरत समुद्री बीच देखने को मिल जाएंगे.

इंडोनेशिया में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है. यानी आप जैसे ही इंडोनेशिया के हवाई अड्डे पर उतरेंगे तो आपको तुरंत टूरिस्ट वीजा मिल जाएगा. आप वहां जाकर देख सकते हैं कि किस तरह मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद इंडोनेशिया अपने अंदर हिंदू संस्कृति को गहराई से समाए हुए है.

उसकी यह विशिष्ट जीवनशैली भारतीयों को काफी प्रभावित करती है और वे इसी को देखने के लिए वहां जाते हैं. इंडोनेशिया में आप 3 से 4 हजार रुपये प्रतिदिन में रोजाना घूमना, खाना-पीना और रहना आसानी से कर सकते हैं.

इतना ध्यान रखें कि अगर आप इन मुल्कों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ऑफ-सीजन यानी कि मई-सितंबर के बीच मे जाएं. ऐसा करना आपको काफी सस्ता पड़ेगा. इसके साथ ही अपनी फ्लाइट्स स्काईस्कैनर या गोइबिबो से चेक करें. जहां तक संभव हो, लोकल फूड खाएं. महंगे होटल या रिसॉर्ट में ठहरने के बजाय बजट होटल या होस्टल में कमरे बुक करें. इससे आपका बजट काफी कम हो जाएगा.