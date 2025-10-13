Advertisement
मौलवी मुत्तकी से मिले अफगानी सिख और हिंदू, बोले- 50 साल से पाकिस्तान की वजह से परेशान

Afghanistan Foreign Minister: मुत्तकी से मिलने आए अफगान के व्यापारियों के समूह ने व्यापार के दौरान व्यवसायियों के सामने आने वाली दिक्कतों पर खुलकर चर्चा की है. मीडिया से बात करते हुए बताया कि वाघा बार्डर और अटारी बॉर्डर बंद होने की वजह से व्यापारियों को व्यापार के दौरान सड़क रास्तों और वीजा मिलने में आ रही दिक्कतें.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 13, 2025, 05:04 PM IST
मौलवी मुत्तकी से मिले अफगानी सिख और हिंदू, बोले- 50 साल से पाकिस्तान की वजह से परेशान

Maulvi Amir Khan Muttaqi: सात दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी से आज अफगान के हिंदू और सिखों के समूह ने मुलाकात की है. जहां नई दिल्ली स्थित दूतावास में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी का समूह ने अफगानी पगड़ी और शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया. मुत्तकी से मिलने वाले इस समूह का प्रतिनिधित्व अफगान अल्पसंख्यक परिषद और Indian World Forum की तरफ से किया गया था. 

वीजा मिलने में आ रही दिक्कत 
दरअसल मुत्तकी से मिलने आए अफगान के व्यापारियों के समूह ने व्यापार के दौरान व्यवसायियों के सामने आने वाली दिक्कतों पर खुलकर चर्चा की है. मीडिया से बात करते हुए बताया कि वाघा बार्डर और अटारी बॉर्डर बंद होने की वजह से व्यापारियों को व्यापार के दौरान सड़क रास्तों और वीजा मिलने में आ रही दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है. 

पाकिस्तान के कारण परेशान 
इतना ही नहीं मुत्तकी से मिलने पहुंचे बिजनेसमैन का कहना है कि पाकिस्तान के कारण उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है. इसके जल्द समाधान की उम्मीद भी व्यापारियों ने जताई है. वहीं, मुत्तकी से मिलने पहुंचे फल और मेवे के कारोबार से जुड़े लोगों ने कहा यह भी कहा कि अफगानी लोगों को पिछले 45-50 सालों से पाकिस्तान के कारण दिक्कतें आ रही हैं. 

दारुल उलूम पहुंचे मुत्तकी 
इससे पहले शनिवार को मुत्तकी ने उत्तर प्रदेश के देवबंद में बने ऐतिहासिक दारुल उलूम पहुंचे. जहां उन्होंने इस्लामी मदरसे में विद्वानों के साथ चर्चा भी की थी.दरअसल अफगानिस्तान में सत्ता बदलने के बाद पहली बार किसी सीनियर तालिबान नेता ने दारुल उलूम की यात्रा की है. गौरतलब है कि, दारुल उलूम तालिबान के लिए बहुत महत्व रखता है. देवबंद की तरह ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बने दारुल उलूम से बहुत से तालिबानी लीडर्स ने शिक्षा ग्रहण की है.वहीं रविवार को नई दिल्ली के विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुत्तकी भारतीय विश्लेषकों और विशेषज्ञों से भी बातचीत की है. 

यह भी पढ़ें : बच्चों को मौत की नींद सुलाने वाली श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'

भारत ने दिए 5 ऐंबुलेंस 

वहीं शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अफगान लीडर से मुलाकात को अफगानिस्तान के विकास,व्यापार और क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया है.इतना ही नहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने अफगानिस्तान को पांच एम्बुलेंस सौंपने की भी घोषणा की है.

 

प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हुए मुत्तकी 
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने उम्मीद है कि उनकी यात्राओं का भारत-अफगान के राजनीतिक रिश्तों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा. मुत्तकी ने कहा कि भारत के साथ हमारा व्यापार एक अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है और सबसे अच्छी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल में जारी टेक्निकल मिशन को दूतावास के लेवल पर लाने का फैसला किया है. वहीं, मुत्तकी ने अफगानिस्तान में काम के व्यापार और काम के लिए अनगिनत अवसरों का हवाला देते हुए कहा कि " 45 साल बाद अफगानिस्तान में जबरदस्त शांति स्थापित हुई है, इसी शांति की वजह से दुनिया भर से लोग अपने उद्देश्यो को पूरा करने के लिए वहां आ रहा हैं, जिससे सभी खुश हैं". 

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

Muttaqi

