बीमार ब्रिटिश महिला के लिए अफगानी शख्स ने किया कुछ ऐसा, लोग बोले- ऐसा पड़ोसी मिलना मुश्किल

लंदन: पश्चिमी देश (Western Countries) एशियाई देशों के मुकाबले भले ही कितने भी आगे क्यों न हों, लेकिन जब बात रिश्ते (Relationship) निभाने की आती है तो एशिया वालों का कोई तोड़ नहीं. हाल ही में एक ब्रिटिश महिला (British Woman) को भी इसका अहसास हो गया. दरअसल, महिला बीमार चल रही थी, जब ये बात उसके अफगानी पड़ोसी (Afghan Neighbour) को पता चली तो उसने कुछ ऐसा किया कि महिला भावुक हो गई. अफगानी शख्स की कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, ब्रिटिश महिला Sunday Blake ने ट्वीट करके बताया है कि किस तरह उसके पड़ोस में रहने वाले अफगानी शख्स (Afghan Neighbour) ने उसकी मदद की. महिला ने कहा कि बीमारी में जब उसके लिए खाना पकाना भी मुश्किल था, तब उनका पड़ोसी उनके लिए खाना लेकर आया, वो भी घर का बना हुआ. खासबात ये है कि पड़ोसी ने ऐसा अपने मन से किया. अफगान नागरिक के पड़ोसी धर्म निभाने के इस अंदाज ने ब्लैक के साथ-साथ सभी को भावुक कर दिया है.

One of my neighbours is afghan. He fled a few weeks ago, leaving his entire family. He asked in broken English last week why I looked skinny (ESL - forgave him. I said id recently had surgery & was ill. He just dropped this around. All homemade, including the yoghurt & bread. pic.twitter.com/Lh3ePFKi4x

— Sunday Blake (@SundayMargot) February 2, 2022