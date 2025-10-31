Advertisement
तालिबान ने पकड़ा ISIS का आतंकी, बोला – PAK में ली थी ट्रेनिंग; क्या अब जिन्नालैंड पर टूटेगा कहर!

ISIS camps in Pakistan: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. अफगानिस्तान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान अपने यहां पर ISIS के ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, जिसमें ट्रेंड आतंकी अफगानिस्तान में हमले कर रहे हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:30 PM IST
Afghan Taliban big allegation on Pakistan: काबुल पर हवाई हमले के बाद से पाकिस्तान और अफगान पर शासन कर रहे तालिबान के बीच खाई बढ़ती जा रही है. अब काबुल से आई एक ताजा रिपोर्ट से इस आग के और भड़कने के आसार जताए जा रहे हैं. रिपोर्ट में अफगानिस्तान के सैन्य विश्लेषकों ने दावा किया है कि पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट (ISIS) के ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान में चलाए जा रहे हैं, जो बाद में अफगानिस्तान में आकर हमला करते हैं. यह दावा अफगान मीडिया चैनल TOLO News ने किया है.

TOLO News की रिपोर्ट के मुताबिक, ISIS-खुरासान (ISIS-K) अब भी पाकिस्तान के कई इलाकों में सुरक्षित ठिकानों से काम कर रहा है. वहीं पाकिस्तान लंबे समय से यह कहता आया है कि उसके देश में कोई भी आतंकी संगठन सक्रिय नहीं है, लेकिन हाल की घटनाएं कुछ और ही कहानी कहती दिख रही हैं.

पेशावर में ISIS कमांडर की हत्या से बढ़े सवाल

रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में पेशावर शहर में नुसरत उर्फ पहलवान मूसा और अबू जर नाम के एक ISIS-K कमांडर की हत्या कर दी गई. बताया गया कि नुसरत अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 2022–23 में हुए कई हमलों की साजिश में शामिल था. वह पाकिस्तान में ISIS का  गुट चलाता था. इस घटना के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या ISIS-K के ठिकाने पाकिस्तान में ही हैं?

गिरफ्तार आतंकी का खुलासा - 'क्वेटा में ली ट्रेनिंग'

तालिबान सरकार के सुरक्षा बलों ने हाल ही में सईदुल्लाह नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है. सईदुल्लाह ने पूछताछ में खुद कबूल किया कि वह पाकिस्तान के क्वेटा इलाके में आतंकी और वैचारिक ट्रेनिंग लेकर आया था. उसने यह भी बताया कि वह फर्जी आईडी कार्ड बनवाकर 'मोहम्मद' नाम से अफगानिस्तान में दाखिल हुआ.

एक वीडियो बयान में उसने कहा, 'क्वेटा में पहाड़ों के बीच हमें मानसिक रूप से तैयार किया गया. फिर फर्जी पहचान पत्र बनवाकर अफगानिस्तान भेजा गया.' इस कबूलनामे ने पाकिस्तान पर एक बार फिर आतंकियों को पनाह देने के आरोपों को हवा दे दी है.

एक्सपर्ट बोले - पाकिस्तान आतंक का उत्पादक देश

अफगान सैन्य विश्लेषक सरवर नियाज़ी ने TOLO News से कहा, 'यह सब अब किसी से छिपा नहीं है. पाकिस्तान वर्षों से आतंकियों को ट्रेनिंग देकर पड़ोसी देशों, खासकर अफगानिस्तान में भेजता रहा है.' 

वहीं एक अन्य राजनीति विश्लेषक अजीज मारेज ने कहा, 'यह हकीकत है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में आतंकवाद का निर्माता है. एक अन्य विशेषज्ञ निसार अहमद शेरज़ाद ने कहा कि पेशावर में ISIS नेताओं के मारे जाने से यह साफ है कि इस संगठन के ठिकाने पाकिस्तान में ही मौजूद हैं.'

अमेरिका ने भी जताई हालात पर चिंता

अमेरिका के पूर्व विशेष दूत ज़ल्मय खलीलजाद ने भी पुष्टि की कि काबुल में हमलों की साज़िश रचने वाला ISIS-K सदस्य पेशावर में मारा गया. उन्होंने पाकिस्तान से बार-बार अपील की है कि वह इस आतंकी संगठन को पनाह देना बंद करे.

पहले भी मिल चुके हैं ऐसे सबूत

यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में ISIS नेटवर्क के सबूत मिले हों. इस साल 22 जनवरी को अफगानिस्तान के सुरक्षा आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स से नए भर्ती किए गए ISIS लड़ाकों को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कैंपों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा था. उनका मकसद था कि अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रीय देशों में हमले करना.

सीमाई इलाकों में अब भी सक्रिय है नेटवर्क

क्वेटा, पेशावर और कराची जैसे शहरों में बीते कुछ वर्षों में कई ISIS कमांडरों को मारा गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान की सरहद के दोनों ओर ISIS का नेटवर्क अब भी सक्रिय है. वे कहते हैं, अगर इस खतरे को खत्म करना है तो क्षेत्रीय स्तर पर सच्चे सहयोग की जरूरत है वरना आतंक की यह छाया दोनों देशों को अस्थिर करती रहेगी.

(एजेंसी ANI)

