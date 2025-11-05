Advertisement
trendingNow12990190
Hindi Newsदुनिया

दो बार 'असफल', अब तीसरी वार्ता पर निगाहें; क्या इस बार काबुल देगा PAK को भरोसे का इशारा?

Pakistan Afghanistan Latest News: क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शांति होने वाली है. यह सवाल पाकिस्तानियों के मन में धुक-धुक की तरह गूंज रहा है. दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल तीसरे दौर की शांति वार्ता के लिए तुर्की पहुंच गए हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दो बार 'असफल', अब तीसरी वार्ता पर निगाहें; क्या इस बार काबुल देगा PAK को भरोसे का इशारा?

Pakistan Afghanistan Peace Talks News: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते इस वक्त तलवार की धार पर चल रहे हैं. सीमा पर हाल में हुए सैन्य संघर्ष ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है. अफगान तालिबान के सख्त रुख के बाद घबराए पाकिस्तान ने उससे दो बार बातचीत की कोशिश की. इनमें से एक मीटिंग दोहा में और दूसरी इस्तांबुल में हुई लेकिन दोनों ही बार नतीजा खाली हाथ रहा. अब पाकिस्तान के हुक्मरान दुआ कर रहे हैं कि तीसरे दौर की शांति वार्ता कामयाब हो जाए, जिससे उन्हें अफगानिस्तान के हाथ पिटने की जिल्लत फिर से न उठानी पड़े. 

अफगानी प्रतिनिधिमंडल तुर्की पहुंचा

रिपोर्ट के मुताबिक, इस शांति वार्ता में भाग लेने के लिए अफगान खुफिया प्रमुख अब्दुल हक वासिक की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को तुर्की पहुंच गया, जहां गुरुवार को पाकिस्तान के अधिकारियों से उनकी अहम वार्ता होगी. इस बैठक की मेज़बानी तुर्की और कतर मिलकर कर रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरियों को कम करने की कोशिश में जुटे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस्लामाबाद की नजर इस बैठक पर टिकी है और सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार काबुल कुछ ठोस आश्वासन देगा? पाकिस्तान बार-बार यह आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे आतंकी गुट सक्रिय हैं. दूसरी ओर, काबुल का कहना है कि 'हमारी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही' और इसीलिए भरोसे की दीवार अब तक नहीं बन पाई है.

'पाक सेना रिश्तों में नहीं चाहती सुधार'

तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने रवाना होने से पहले कहा कि काबुल संवाद चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर सैन्य और नागरिक नेतृत्व की अलग-अलग सोच रिश्तों को बिगाड़ रही है. उनका दावा था कि पाकिस्तान की नागरिक सरकार रिश्ते सुधारना चाहती है, पर सेना नहीं चाहती.

हाल के सीमा संघर्षों और व्यापारिक रास्ते बंद होने से दोनों देशों के कारोबारी भी प्रभावित हुए हैं. विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस्तांबुल में बातचीत सफल रहती है, तो यह तनाव से निकलने की नई राह खोल सकती है. वहीं अगर एक बार फिर असहमति हावी रही, तो दोनों देशों के रिश्ते और भी सख्त मोड़ पर पहुंच सकते हैं.

PAK में हर आदमी क्यों डरा हुआ?

अब सबकी नज़र गुरुवार की उस बैठक पर है. सबके मन में सवाल उठ रहे हैं कि बातचीत की तीसरी कोशिश बात बना पाएगी या एक और दौर बेनतीजा रहेगा? इन सब सवालों का जवाब अब गुरुवार को होने वाली बातचीत के बाद ही सामने आ पाएगा.

(एजेंसी आईएएनएस)

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

pakistan afghanistan newspakistan taliban news

Trending news

RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
Vande Mataram
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
Pune News
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
Sanjay Raut
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
bengaluru news
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
farmer died
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
AIR INDIA
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?