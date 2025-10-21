पहले उतारी थी पाक फौजियों की वर्दी! कंटीले बॉर्डर पर अफगान लड़ाकों की खुल्लम खुल्ला चेतावनी- फिर दिखे तो कर देंगे नंगा

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अस्थायी सीजफायर तो हो गया है लेकिन बॉर्डर के हालात जस के तस बने हुए हैं. कुछ दिन पहले आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसमें पाक सैनिकों के ट्राउजर और अंडरवियर तक अफगानों ने चौराहों पर लटका दिए थे. सोशल मीडिया पर पाक आर्मी की खूब किरकिरी हुई. अब अफगान लड़ाकों ने दिनदहाड़े बॉर्डर पर बाकायदा खड़े होकर ललकारा है कि पाकिस्तानी फौज के लोगों सुन लो, यहां पर एक भी कंकड़ छुआ तो तुम्हें नंगा कर देंगे.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग मौज लेने लगे. वीडियो में हथियार लिए अफगान लड़ाके पाक फौजियों को चमकाते देखे जा रहे हैं. कुछ अफगान नागरिकों ने ही वीडियो शेयर कर बताया कि वीडियो में हो क्या रहा है. एक अफगानी ने लिखा, 'सुबह डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान की डूरंड सेना (बॉर्डर फोर्स) ने पाक फोर्सेज को चेतावनी दी कि तुममें से कोई भी यहां फिर से गश्त करता हुआ दिखा तो हम तुम्हें सीधे ऊपर भेज देंगे. और हां, अगर किसी ने यहां एक भी पत्थर रखने या कंकड़ छूने की भी कोशिश की तो हम तुमको नंगा कर देंगे.'

This morning at the Durand Line, Afghanistan's Durand forces warned the #AandForces: if any of you are seen patrolling here, we will send you straight up, and if anyone even tries to place a single stone here, we will strip you naked.#Afghanistan #AfghanistanPakistanWar… pic.twitter.com/ptC20bBfOE Add Zee News as a Preferred Source — Pathan Bhai (@PathanBhaiii) October 20, 2025

वीडियो देखकर भारतीय और अफगानी खूब मजे ले रहे हैं. इस मौके पर लोग पुरानी तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान के एक चौराहे पर पाक आर्मी की पैंट टंगी देखी जा सकती है. कई अफगानी उस समय पाकिस्तान के खिलाफ भड़ास निकाल रहे थे.

‘Empty trousers’, recovered from abandoned military posts of Pakistani army near Durand Line displayed in eastern Nangrahar province, Afghanistan. pic.twitter.com/MvjAOsdCgC — Daud Junbish (@DaudJunbish) October 14, 2025

कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की तो तालिबान लड़ाकों ने धावा बोल दिया. उनके डर से पाकिस्तानी आर्मी की टुकड़ी बॉर्डर की चौकियां छोड़ कर पीछे भाग गई. बाद में पाक सैनिकों की अंडर वियर, पैंट और दूसरी चीजें अफगानों ने इकट्ठा कर उनकी प्रदर्शनी लगाई और पाकिस्तान को जमकर चिढ़ाया. बलूच एक्टिविस्टों ने इस तस्वीर को पूरी दुनिया में शेयर किया.

https://t.co/vOf2Bbnog9 pic.twitter.com/lGxngBTHCC

— Nisar Ahmad Badri (@NisarBadri) October 20, 2025

एक अफगानी ने दूसरा वीडियो शेयर करते हुए दिखाया कि अफगान लड़ाके पाकिस्तान में कैसे घुसकर उसके सैनिकों को औकात बता रहे हैं.

पढ़ें: असली तुलना जंग के मैदान में होती है... इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग देख तिलमिलाया चीन, कहने लगा 'कॉकटेल'