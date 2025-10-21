Advertisement
Hindi Newsदुनिया

पहले उतारी थी पाक फौजियों की वर्दी! कंटीले बॉर्डर पर अफगान लड़ाकों की खुल्लम खुल्ला चेतावनी- फिर दिखे तो कर देंगे नंगा

Afghan Border Pakistan Warning Video: अफगान लड़ाकों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे बॉर्डर पर खड़े होकर पाकिस्तानियों को चेतावनी दे रहे हैं कि लौट जाओ नहीं तो नंगा कर देंगे. सोशल मीडिया पर कंटीले तारों वाले बॉर्डर के वीडियो शेयर हो रहे हैं. इसे देख भारतीय मौज ले रहे हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 21, 2025, 01:50 PM IST
पहले उतारी थी पाक फौजियों की वर्दी! कंटीले बॉर्डर पर अफगान लड़ाकों की खुल्लम खुल्ला चेतावनी- फिर दिखे तो कर देंगे नंगा

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अस्थायी सीजफायर तो हो गया है लेकिन बॉर्डर के हालात जस के तस बने हुए हैं. कुछ दिन पहले आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसमें पाक सैनिकों के ट्राउजर और अंडरवियर तक अफगानों ने चौराहों पर लटका दिए थे. सोशल मीडिया पर पाक आर्मी की खूब किरकिरी हुई. अब अफगान लड़ाकों ने दिनदहाड़े बॉर्डर पर बाकायदा खड़े होकर ललकारा है कि पाकिस्तानी फौज के लोगों सुन लो, यहां पर एक भी कंकड़ छुआ तो तुम्हें नंगा कर देंगे. 

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग मौज लेने लगे. वीडियो में हथियार लिए अफगान लड़ाके पाक फौजियों को चमकाते देखे जा रहे हैं. कुछ अफगान नागरिकों ने ही वीडियो शेयर कर बताया कि वीडियो में हो क्या रहा है. एक अफगानी ने लिखा, 'सुबह डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान की डूरंड सेना (बॉर्डर फोर्स) ने पाक फोर्सेज को चेतावनी दी कि तुममें से कोई भी यहां फिर से गश्त करता हुआ दिखा तो हम तुम्हें सीधे ऊपर भेज देंगे. और हां, अगर किसी ने यहां एक भी पत्थर रखने या कंकड़ छूने की भी कोशिश की तो हम तुमको नंगा कर देंगे.'

वीडियो देखकर भारतीय और अफगानी खूब मजे ले रहे हैं. इस मौके पर लोग पुरानी तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान के एक चौराहे पर पाक आर्मी की पैंट टंगी देखी जा सकती है. कई अफगानी उस समय पाकिस्तान के खिलाफ भड़ास निकाल रहे थे. 

कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की तो तालिबान लड़ाकों ने धावा बोल दिया. उनके डर से पाकिस्तानी आर्मी की टुकड़ी बॉर्डर की चौकियां छोड़ कर पीछे भाग गई. बाद में पाक सैनिकों की अंडर वियर, पैंट और दूसरी चीजें अफगानों ने इकट्ठा कर उनकी प्रदर्शनी लगाई और पाकिस्तान को जमकर चिढ़ाया. बलूच एक्टिविस्टों ने इस तस्वीर को पूरी दुनिया में शेयर किया. 

https://t.co/vOf2Bbnog9 pic.twitter.com/lGxngBTHCC

एक अफगानी ने दूसरा वीडियो शेयर करते हुए दिखाया कि अफगान लड़ाके पाकिस्तान में कैसे घुसकर उसके सैनिकों को औकात बता रहे हैं. 

पढ़ें: असली तुलना जंग के मैदान में होती है... इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग देख तिलमिलाया चीन, कहने लगा 'कॉकटेल'

