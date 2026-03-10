तालिबान पर कूटनीतिक घेरा! भारत ने UNSC में जताई चिंता, अमेरिका ने लगाया ‘Wrongful Detention’ का ठप्पा

Taliban Government: अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का केंद्र बन गई है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में हुई हालिया ब्रीफिंग के दौरान भारत ने अफगानिस्तान में बढ़ती मानवीय चुनौतियों, सीमा पार हिंसा और व्यापार प्रतिबंधों पर गंभीर चिंता व्यक्त की. वहीं दूसरी ओर, अमेरिका ने तालिबान सरकार पर अमेरिकी नागरिकों को गलत तरीके से हिरासत में रखने का आरोप लगाते हुए अफगानिस्तान को अवैध हिरासत का राज्य प्रायोजक घोषित कर दिया है. इन दोनों घटना ने अफगानिस्तान से जुड़े वैश्विक कूटनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है.

UNSC में भारत ने उठाए मानवीय और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान की स्थिति पर आयोजित ब्रीफिंग के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने नई दिल्ली की ओर से बयान दिया. उन्होंने अफगानिस्तान के सामने मौजूद मानवीय संकट, सीमा पार हिंसा, जबरन विस्थापन और व्यापार में आने वाली बाधाओं पर गहरी चिंता जताई. परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं. उन्होंने दोहराया कि भारत अफगान जनता के साथ खड़ा है और विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार मदद करता रहेगा.

हरीश पर्वतनेनी ने बताया कि भारत ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में 500 से अधिक विकास साझेदारी परियोजनाएं लागू की हैं. इन परियोजनाओं में खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, जल संसाधन और खेल जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है. भारत संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और स्थानीय संस्थानों के साथ मिलकर इन पहलों को आगे बढ़ा रहा है.

भारत ने किया अफगान युवाओं और क्रिकेट का जिक्र

अपने संबोधन में हरीश पर्वतनेनी ने अफगानिस्तान के युवाओं में क्रिकेट के बढ़ते उत्साह का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में आज बड़ी संख्या में युवा पूरे जोश के साथ क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और जहां भी खेलती है वहां दर्शकों का दिल जीत लेती है. हाल ही में संपन्न क्रिकेट विश्व कप में भी टीम के प्रदर्शन और उत्साह की व्यापक सराहना हुई. भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि भारत को इस यात्रा का हिस्सा बनने पर गर्व है और यह देखना सुखद है कि खेल अफगानिस्तान के उन लोगों के जीवन में भी खुशी ला रहा है जो लंबे समय से संघर्ष और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.

भारत ने जबरन वापसी और शरणार्थियों का मुद्दा उठाया

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जबरन और अनैच्छिक वापसी के मामलों को भी गंभीर चिंता का विषय बताया. हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि कई अफगान नागरिकों को मजबूरन अपने देश लौटना पड़ रहा है, जिससे पहले से ही संकट झेल रहे देश पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उस आह्वान का समर्थन किया जिसमें सदस्य देशों से अंतरराष्ट्रीय कानून और शरणार्थी सुरक्षा से जुड़े दायित्वों का पालन करने की अपील की गई है. उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी शरणार्थी की वापसी स्वैच्छिक, सुरक्षित और सम्मानजनक होनी चाहिए तथा उन्हें अपने समुदायों में पुनः बसाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है.

सीमा पार हमलों और हवाई हमलों की निंदा

भारत ने अफगानिस्तान में हाल में हुए पाकिस्तान के हवाई हमलों की भी कड़ी निंदा की. भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि ऐसे हमले अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं. उन्होंने कहा कि एक तरफ अंतरराष्ट्रीय कानून और इस्लामी एकजुटता की बात करना और दूसरी तरफ रमजान के पवित्र महीने के दौरान हवाई हमले करना गंभीर विरोधाभास है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 6 मार्च 2026 तक ऐसे हमलों में 185 निर्दोष नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें लगभग 55 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.

व्यापार मार्गों पर प्रतिबंध को लेकर चिंता

भारत ने अफगानिस्तान के व्यापार मार्गों पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई. हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि अफगानिस्तान एक भू-आबद्ध देश है और उसके लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग बेहद महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि व्यापार के रास्तों को बंद करना या जानबूझकर बाधित करना ट्रेड और ट्रांजिट आतंकवाद जैसा है. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कदम पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे देश की स्थिति को और खराब कर सकते हैं. भारत ने दोहराया कि भू-आबद्ध विकासशील देशों की कमजोरियों का किसी भी तरह से हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

अमेरिका ने अफगानिस्तान को बताया गलत हिरासत का राज्य

इसी बीच अमेरिका ने भी अफगानिस्तान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अफगानिस्तान को आधिकारिक तौर पर गलत तरीके से हिरासत में रखने वाला राज्य घोषित कर दिया है. उन्होंने तालिबान सरकार से उन अमेरिकी नागरिकों को तुरंत रिहा करने की मांग की है जिन्हें वर्तमान में अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में रखा गया है.

रुबियो ने एक बयान में कहा कि तालिबान अब भी आतंकवादी हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है और लोगों का अपहरण करके फिरौती या राजनीतिक रियायतें हासिल करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे घृणित तरीकों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए और अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए.

अमेरिकी विदेश मंत्री ने विशेष रूप से अमेरिकी नागरिक डेनिस कोयल और महमूद हबीबी की तत्काल रिहाई की मांग की. 64 वर्षीय डेनिस कॉयल को पिछले साल जनवरी में तालिबान के खुफिया विभाग ने हिरासत में लिया था. उनके परिवार का कहना है कि वह अफगान भाषा समुदायों के साथ एक अकादमिक शोधकर्ता के रूप में कानूनी रूप से काम कर रहे थे और उन पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ है.

रिपोर्टों के अनुसार उन्हें लगभग एकांत में रखा गया है और उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. वहीं अफगानिस्तान में जन्मे 38 वर्षीय अमेरिकी नागरिक महमूद हबीबी का अगस्त 2022 में काबुल में अपहरण कर लिया गया था. वह नागरिक उड्डयन क्षेत्र से जुड़े एक अधिकारी थे. हालांकि उनकी कंपनी के अन्य कर्मचारियों को बाद में रिहा कर दिया गया लेकिन हबीबी के बारे में अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

2021 में अफगानिस्तान में हुई थी तालिबान की वापसी

अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पैदा हुई राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ी हुई है. लगभग दो दशक तक चले युद्ध के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली थी. यह युद्ध अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा युद्ध माना जाता है.

ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट्स ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार इस युद्ध में अमेरिका ने लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए. इस संघर्ष में 2324 अमेरिकी सैनिक, 3917 अमेरिकी ठेकेदार और 46319 अफगान नागरिकों की जान गई. इसके अलावा युद्ध में घायल और प्रभावित पूर्व सैनिकों की दीर्घकालिक देखभाल पर वर्ष 2050 तक 2.2 से 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक खर्च होने का अनुमान है.

महिलाओं और मानवाधिकारों को लेकर चिंता

मार्च 2025 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में तालिबान शासन को किसी बड़े राजनीतिक या सैन्य विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है. हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तालिबान सरकार अफगान महिलाओं और लड़कियों पर कठोर प्रतिबंध लागू करना जारी रखे हुए है. इन प्रतिबंधों में शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी पर गंभीर सीमाएं शामिल हैं. भारत की ओर से उठाई गई चिंताओं और अमेरिका की ओर से की गई कड़ी कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अफगानिस्तान की स्थिति अभी भी वैश्विक राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है.