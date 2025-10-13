Advertisement
गरीबी में भी रईसी का रुतबा! इस गरीब मुस्लिम देश की करेंसी निकली भारतीय रुपए से मजबूत, कई देशों को पछाड़ हासिल किया ये तमगा

Afghanistan Currency vs Indian Rupee: दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपनी गरीबी के वजह से जाने जाते हैं. बहुत से ऐसे देश भी हैं जो गरीब और आतंक का अड्डा होने के बावजूद अपनी करेंसी के वजह से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. इस 'गरीब मुस्लिम' देश की करेंसी के आगे भारतीय रुपया भी फीका पड़ गया है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Oct 13, 2025, 12:54 PM IST
अफगानिस्तान को हमेशा दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में गिना जाता है. लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर के रख दिया है. इस बार बात गरीबी या आतंक की नहीं बल्कि करेंसी की है. अफगानिस्तान की करेंसी भारतीय रुपए से भी ज्यादा कीमती हो गई है और ये बात लोगों के लिए किसी शॉक से कम नहीं है. अफगानिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं वहां बड़े पैमाने पर बेरोजगारी,अशिक्षा और गरीबी है. लेकिन इसके बावजूद वहां का अफगानी रुपया भारतीय रुपये से ज्यादा मजबूत बना हुआ है.

XE डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अफगानी रुपया भारत में करीब 1 रुपये 33 पैसे के बराबर है. जबकि एक भारतीय रुपया अफगानिस्तान में सिर्फ 0.75 अफगानी माना जाता है यानी अगर कोई व्यक्ति अफगानिस्तान में 1 लाख रुपये कमाता है तो भारत में आकर उसकी वैल्यू करीब 1 लाख 32 हजार रुपये बन जाएगी.

आखिर वहां की करेंसी कैसे मजबूत है
बहुत से लोगों के मन में सवाल ये उठता है कि जब अफगानिस्तान में गरीबी और अस्थिरता इतनी ज्यादा है तो आखिर वहां की करेंसी कैसे मजबूत है. दरअसल इसके पीछे कुछ दिलचस्प वजहें हैं जिसे जान कर बहुत से लोगों के होश उड़ जाएंगे. तालिबान सरकार ने देश के अंदर अमेरिकी डॉलर और पाकिस्तानी रुपये के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा रखी है. तालिबान के इस फैसले से अफगानिस्तान के अंदर विदेशी करेंसी की डिमांड काफी हद तक कम हो गई है, जिस वजह से अफगानी रुपया स्थिर बना हुआ है. इसके अलावा देश में बाहरी निवेश न के बराबर है और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट भी सीमित है. ऐसे में करेंसी सर्कुलेशन केवल लोकल स्तर पर ही हो रहा है जिससे उसकी वैल्यू स्थिर बनी रह रही है.

अफगान मुद्रा
बहुत से एक्पर्ट का ये भी कहना है कि तालिबान सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अफगान मुद्रा को बचाने के लिए कुछ कठोर आर्थिक फैसले ले चुकी है और ज्यादातर लेनदेन लोकल करेंसी में ही किए जा रहे हैं, जिससे अफगानी रुपया गिरने के स्थिर बना हुआ है. अफगानिस्तान की करेंसी भले ही फिलहाल रुपये से ऊपर है लेकिन वहां की जनता अब भी आर्थिक मुश्किलों से जूझ रही है.

पाकिस्तान और बांग्लादेश की करेंसी
अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के करेंसी की बात करें तो वहां की करेंसी भारत से भी कमजोर है. पाकिस्तान में 1 भारतीय रुपया करीब 3 रुपये 17 पैसे के बराबर है, जबकि बांग्लादेश में 1 रुपये की वैल्यू लगभग 1 रुपये 37 पैसे की है.  कुल मिलाकर अफगानिस्तान की करेंसी ने इस वक्त सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं.

Afghanistan currencyindian vs afghanistan currency

