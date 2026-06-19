Afghanistan Launches Retaliatory Drone Strikes: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मजबूत हवाई ताकत का मुकाबला करते हुए काबुल की संप्रभुता का उल्लंघन करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है. अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय पाकिस्तान से बदला लेने की पुष्टि करते हुए बताया कि उसने पाकिस्तान के अंदर उन ठिकानों पर हमले किए हैं, जहां से अफगानिस्तान के खिलाफ हमलों की साजिश रची गई थी. इस कड़ी में तालिबान सेना ने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के दो प्रांतों में मौजूद ठिकानों को निशाना बनाया है.
अफगानिस्तान अब पूरी ताकत से पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार कर रहा है. इन हमलों से पाकिस्तान को उसकी टेरिटरी के अंदर काफी नुकसान पहुंचा है. आज की तेजी से बदलती भूराजनैतिक परिस्थितियों के बीच तालिबान की सरकार बिना किसी पारंपरिक और संगठित एयरफोर्स के पाकिस्तान से लोहा ले रही है.
तालिबान का पाकिस्तान के भीतर ड्रोन हमले को अंजाम देना पाक सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर की अगुवाई वाली PAK फौज के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हवाई हमलों में ISIS के ठिकानों के साथ-साथ उन चरमपंथी समूहों के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, जो इस्लामिक अमीरात (अफगानिस्तान) से दुश्मनी रखते हैं. अफगानिस्तान में किए गए कई घातक हमलों की योजना इन जगहों से बनाई गई थी. हमारी सैन्य कार्रवाई लगातार मिल रही धमकियों के जवाब में उठाया गया कदम है.
आपको बताते चलें कि अभी पिछले हफ्ते नंगरहार और पक्तिया में पाकिस्तान के कई हवाई हमलों में अफगानिस्तान को जानमाल का भारी नुकसान हुआ था. उन हमलों में अफगान महिलाओं और बच्चों की मौत हुई थी. उसी हमले का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान के ड्रोन ने पाकिस्तानी इलाकों को निशाना बनाया है.
अफगानिस्तान तालिबान के प्रवक्ताओं ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए यह दावा भी किया कि उसने अपने ताजा ड्रोन हमलों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ISIS-खुरासान के आतंकी कैंपों को टारगेट किया है. दरअसल तालिबान की सेना पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर सस्ते और आसानी से उपलब्ध आत्मघाती ड्रोन जैसे पुराने युद्ध के तरीकों का इस्तेमाल कर रही है, जिनका इस्तेमाल कभी उसने रूस और अमेरिका से मुकाबला करने के लिए किया था.
अफगानिस्तान के पास पारंपरिक वायुसेना नहीं है, इसलिए तालिबान की फौज आत्मघाती ड्रोन और गुरिल्ला युद्ध जैसी कम लागत वाली रणनीतियों पर निर्भर है. पाकिस्तान की ओर से अफगान सीमा में टीटीपी और आईएसआईएस-के जैसे संगठनों के खिलाफ किए जाने वाले हवाई हमलों के जवाब में काबुल भी लंबे समय से ऐसे घातक ड्रोन हमलों का इस्तेमाल कर रहा है. तालिबान अपने हमलों को कथित नागरिक मौतों और अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का बदला बताता आया है.
इसलिए वो पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता है कि ताकि उसके लोगों को जंग में कम से कम नुकसान हो. सीमा पर आमने-सामने के सीधे टकरावों के बजाय अफगानिस्तान ने ड्रोन हमलों के जरिए अपने संघर्ष को नया स्तर और कलेवर दिया है. ऐसे कुछ हमलों के बाद तालिबान के प्रवक्ताओं ने पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों जैसे रावलपिंडी स्थित नूर खान एयर बेस और खैबर पख्तूनख्वा स्थित कोहाट मिलिट्री फोर्ट को निशाना बनाए जाने का दावा किया था.
पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान के खोस्त, कुनार और नंगरहार जैसे इलाकों में चुनिंदा सैन्य कार्रवाई यानी हवाई हमले करता रहा है. पाकिस्तान का मानना है कि इन इलाकों से पाकिस्तानी चेक पोस्ट को निशाना बनाया जाता है.
वहीं अफगान सरकार इन आरोपों से इनकार करती है और जवाबी ड्रोन हमलों के जरिए पाकिस्तान की सीमा पार सैन्य कार्रवाइयों को रोकने का दबाव बनाने की कोशिश करती है. इस तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तानी सीमा पर एक अंतहीन संघर्ष लगातार चलता आ रहा है.
गौरतलब है 28 फरवरी को अमेरिका और इज़रायल ने ईरान पर हमला किया था. मिडिल ईस्ट में करीब 111 दिनों तक खिंचे सैन्य संघर्ष के दौरान ईरान ने गुरिल्ला रणनीति और घातक ड्रोन हमलों के दम पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स को तगड़ा नुकसान पहुंचाया किया था. कई वॉरशिप लेकर समंदर में जंग लड़ने पहुंची अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड को ईरान ने अपनी ड्रोन ताकत के दम पर होर्मुज के अंदर नहीं घुसने दिया था.