घर में सो रहे थे अफगानी तभी सब उलट-पुलट गया, भयानक भूकंप में 600 से ज्यादा लोगों की मौत

Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में देर रात आए 6.0 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. लोगों को उठने तक का वक्त नहीं मिला. देर रात को लोग सो रहे थे और अचानक इतना तेज भूकंप आया कि सैंकड़ों लोगों ने नींद में ही अपनी जान गंवा दी. जहां इस तबाही में लोगों की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है. इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 622 लोगों की मौत की सूचना सामने आई है और 500 से ज्यादा लोगों के घायल हुए हैं. बता दें कि भूकंप का केंद्र जलालाबाद के पास था और इसके झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें ढह गईं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ. फिलहाल बचाव और राहत कार्य किए जा रहे हैं. लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.

देर रात आए भूकंप से कांपी अफगानिस्तान की धरती

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक, यह भूकंप स्थानीय समय के अनुसार रात 11:47 बजे आया. इसका केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद से लगभग 27 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में था. वहीं यह भूकंप सिर्फ 8 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया, जिसने इसके प्रभाव को और भी घातक बना दिया. इस झटके के ठीक 20 मिनट बाद, 4.5 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया, और उसके बाद 5.2 तीव्रता का एक तीसरा झटका आया. इन लगातार झटकों ने लोगों में दहशत फैला दी.

622 लोगों की मौत

अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटकों से 622 लोगों की मौत हो चुकी है. तालिबान शासित अफगान गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को यह जानकारी दी कि पूर्वी अफगानिस्तान में आए भूकंप में कम से कम 622 लोग मारे गए हैं. जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त लोग सो रहे थे. ऐसे में कई लोगो ने तो नींद में ही अपनी जान गंवा दी. वहीं तालिबान अधिकारियों का कहना है कि यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है. घायलों की संख्या 500 पहुंच गई है.

ऑरेंज अलर्ट और बचाव कार्य

भूकंप के बाद USGS के पेजर सिस्टम ने 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया. इस अलर्ट का मतलब है कि बड़े पैमाने पर हताहत होने की संभावना है और आपदा का असर व्यापक हो सकता है. ऐसे हालात में क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर मदद की जरूरत पड़ती है. बता दें कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान नूर गुल, सोकी, वाटपुर, मनोगी और चापदारे जिलों में हुआ है.

तालिबान सरकार ने भी इस नुकसान की पुष्टि की है. दरअसल तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भूकंप से कुछ पूर्वी प्रांतों में जान-माल का नुकसान हुआ है. उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय अधिकारी और निवासी बचाव कार्यों में लगे हुए हैं और केंद्र तथा पड़ोसी प्रांतों से भी मदद टीमें भेजी जा रही हैं. उन्होंने सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने का आश्वासन दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सकें.