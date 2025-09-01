घर में सो रहे थे अफगानी तभी सब उलट-पुलट गया, भयानक भूकंप में 600 से ज्यादा लोगों की मौत
Advertisement
trendingNow12904590
Hindi Newsदुनिया

घर में सो रहे थे अफगानी तभी सब उलट-पुलट गया, भयानक भूकंप में 600 से ज्यादा लोगों की मौत

6.0 Magnitude Earthquake: अफगानिस्तान में आए भूकंप ने हर तरफ तबाही मचा दी है. देर रात को जब लोग सो रहे थे तो अचानक से भूकंप के झटके महसूस हुए. भूकंप इतना तेज था कि लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला. जहां अब तक इस प्राकृतिक आपदा में 622 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 01, 2025, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर में सो रहे थे अफगानी तभी सब उलट-पुलट गया, भयानक भूकंप में 600 से ज्यादा लोगों की मौत

Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में देर रात आए 6.0 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. लोगों को उठने तक का वक्त नहीं मिला. देर रात को लोग सो रहे थे और अचानक इतना तेज भूकंप आया कि सैंकड़ों लोगों ने नींद में ही अपनी जान गंवा दी. जहां इस तबाही में लोगों की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है. इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 622 लोगों की मौत की सूचना सामने आई है और 500 से ज्यादा लोगों के घायल हुए हैं. बता दें कि भूकंप का केंद्र जलालाबाद के पास था और इसके झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें ढह गईं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ. फिलहाल बचाव और राहत कार्य किए जा रहे हैं. लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. 

देर रात आए भूकंप से कांपी अफगानिस्तान की धरती
यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक, यह भूकंप स्थानीय समय के अनुसार रात 11:47 बजे आया. इसका केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद से लगभग 27 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में था. वहीं यह भूकंप सिर्फ 8 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया, जिसने इसके प्रभाव को और भी घातक बना दिया. इस झटके के ठीक 20 मिनट बाद, 4.5 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया, और उसके बाद 5.2 तीव्रता का एक तीसरा झटका आया. इन लगातार झटकों ने लोगों में दहशत फैला दी.

622 लोगों की मौत
अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटकों से 622 लोगों की मौत हो चुकी है. तालिबान शासित अफगान गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को यह जानकारी दी कि पूर्वी अफगानिस्तान में आए भूकंप में कम से कम 622 लोग मारे गए हैं. जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त लोग सो रहे थे. ऐसे में कई लोगो ने तो नींद में ही अपनी जान गंवा दी. वहीं तालिबान अधिकारियों का कहना है कि यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है. घायलों की संख्या 500 पहुंच गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑरेंज अलर्ट और बचाव कार्य
भूकंप के बाद USGS के पेजर सिस्टम ने 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया. इस अलर्ट का मतलब है कि बड़े पैमाने पर हताहत होने की संभावना है और आपदा का असर व्यापक हो सकता है. ऐसे हालात में क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर मदद की जरूरत पड़ती है. बता दें कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान नूर गुल, सोकी, वाटपुर, मनोगी और चापदारे जिलों में हुआ है.

तालिबान सरकार ने भी इस नुकसान की पुष्टि की है. दरअसल तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भूकंप से कुछ पूर्वी प्रांतों में जान-माल का नुकसान हुआ है. उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय अधिकारी और निवासी बचाव कार्यों में लगे हुए हैं और केंद्र तथा पड़ोसी प्रांतों से भी मदद टीमें भेजी जा रही हैं. उन्होंने सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने का आश्वासन दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सकें.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Afghanistan earthquakeAfghanistan Earthquake deaths

Trending news

इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
earthquake
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
;