लकड़ी-मिट्टी के घरों में लाशों का ढेर... भूकंप से अफगानिस्तान तबाह! भारत ने दिखाई दरियादिली, 21 टन मदद के लिए भेजा सामान
Afghanistan earthquake horror: अफगानिस्तान में 6.0 तीव्रता के भूकंप ने ऐसी भयंकर तबाही मचाई है, जिसके बाद भारत ने इस दुख के घड़ी में बड़े भाई की भूमिका निभाई है.जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 03, 2025, 08:02 AM IST
Afghanistan earthquake Death: अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में रविवार देर रात आए 6.0 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक, कुनार प्रांत में अब तक 1,411 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,124 लोग घायल हैं. गांवों में मिट्टी और लकड़ी से बने घर पूरी तरह ढह गए, जिससे कई लोग मलबे में फंस गए. संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है. तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद द्वारा दिए गए आंकड़े सिर्फ़ कुनार प्रांत के हैं. पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान के कुनार प्रांत के मज़ार दारा में सबसे अधिक भूकंप की वजह से तबाही मची है.

भारत ने निभाई बड़े भाई की भूमिका
इस दुख के घड़ी में भारत ने तत्काल मदद के लिए सामान भेजा है.विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को बताया कि भारतीय भूकंप सहायता हवाई मार्ग से काबुल पहुंच गई है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में बताया, "भारतीय भूकंप सहायता हवाई मार्ग से काबुल पहुंच गई है. जिसमें कंबल, टेंट, स्वच्छता किट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर, रसोई के बर्तन, पोर्टेबल वाटर प्यूरीफायर, स्लीपिंग बैग, आवश्यक दवाइयाँ, व्हीलचेयर, हैंड सैनिटाइज़र, जल शोधन गोलियाँ, ओआरएस घोल और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों सहित 21 टन राहत सामग्री आज हवाई मार्ग से पहुँचाई गई है."

राहत कार्यों में मुश्किलें
न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, कुनार का पहाड़ी इलाका और खराब सड़कें राहत कार्यों में बड़ी रुकावट बन रही हैं. तालिबान ने हेलिकॉप्टर से कमांडो भेजे हैं, लेकिन कई गांवों तक पहुंचना मुश्किल है. सैव द चिल्ड्रन की एक टीम को 19 किलोमीटर पैदल चलकर गांवों तक पहुंचना पड़ा. मंगलवार को 5.2 तीव्रता का एक और झटका आया, जिससे राहत कार्य और जटिल हो गए.

अंतरराष्ट्रीय मदद का इंतजार
तालिबान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई है. संयुक्त राष्ट्र के समन्वयक इंद्रिका रटवट्टे ने कहा, “यह जीवन-मृत्यु का सवाल है. हमें तुरंत मदद चाहिए.” भारत ने 1,000 टेंट और 15 टन खाद्य सामग्री भेजी है. ब्रिटेन ने 1.3 मिलियन डॉलर और यूरोपीय संघ ने 1.16 मिलियन यूरो की सहायता का ऐलान किया है. लेकिन, तालिबान की नीतियों के कारण कई देशों ने पहले ही अपनी सहायता कम कर दी थी.

स्वास्थ्य सेवाएं चरमराईं
कुनार और ननगढ़ार में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही कमजोर थीं. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, फंडिंग में कटौती के कारण 420 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र बंद हो चुके हैं. बचे हुए केंद्रों पर घायलों का इलाज मुश्किल हो रहा है. तालिबान ने कुनार में एक कैंप और दो समन्वय केंद्र बनाए हैं, जहां घायलों को ले जाया जा रहा है.

आगे की चुनौतियां
अफगानिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट, सूखा और पड़ोसी देशों से लाखों लोगों की जबरन वापसी से जूझ रहा है. यह भूकंप तालिबान शासन के बाद तीसरा बड़ा भूकंप है. विशेषज्ञों का कहना है कि कमजोर मकानों और रात में आए भूकंप ने नुकसान को और बढ़ा दिया. स्थानीय लोग मलबे में अपनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मदद की कमी उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है.

;