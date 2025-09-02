हमें बचा लो दुनिया वालों....अफगानिस्तान में भूकंप से इतनी मौत की कब्रिस्तान में जगह पड़ी कम, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कलेजा फाड़ने वाला सच

Eyewitnesses describe Afghanistan earthquake horror: अफगानिस्तान में 6.0 तीव्रता के भूकंप ने ऐसी भयंकर तबाही मचाई है, जिसके बाद हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है. कुनार और नंगरहार के गांव मलबे में दब गए. हजारों लोग फंसे हैं. तालिबान ने अंतरराष्ट्रीय मदद मांगी है. भारत और यूएन ने राहत भेजी है. जानें पूरी खबर.
Afghanistan earthquake horror: पूर्वी अफगानिस्तान में आए 6.0 तीव्रता के भूकंप ने कुनार और नंगरहार प्रांतों में भयंकर तबाही मचाई है. अब तक 812 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3,000 लोग घायल हैं. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, 12,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. हजारों लोग मलबे में फंसे हैं, और तालिबान सरकार ने दुनिया से मदद की गुहार लगाई है. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे ‘प्रलय’ जैसा बताया. कुनार के पत्रकार मतीउल्लाह शहाब ने बीबीसी को बताया, “रात भर 17 झटके महसूस हुए. अंदरलचक गांव में 79 लोग मारे गए. मैंने जो गांव देखे, वे पूरी तरह उजड़ गए.”
दर्दनाक कहानी
पिरान गांव के हमीद जन ने द गार्जियन को अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई, “मेरा घर ढह गया, मैं पांच घंटे तक मलबे में दबा रहा. गांव वालों ने मुझे निकाला, लेकिन मेरी पत्नी और दो बेटों की मौत हो गई. ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ गिर गया.”
‘हर तरफ चीखें और मलबा’
नंगरहार के निवासी एज्जतुल्लाह साफी ने बीबीसी को बताया, “मैं बच्चों, महिलाओं और जानवरों की चीखों से जागा. रात में ऐसा लगा जैसे छोटी सी कयामत आ गई.” बिजली ठप और सड़कें बंद होने से हालात और बिगड़ गए. हेलिकॉप्टरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कई गांव अभी भी अछूते हैं. कुनार के मजार घाटी में मौलवी अब्दुल रहीम ने कहा, “मरने वालों की संख्या इतनी है कि कब्रिस्तान भर गए.
लोग पहले से कब्रें खोद रहे हैं.”बचाव कार्यों में मुश्किलें
तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अल जजीरा को बताया कि 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 2,817 घायल हैं. लेकिन स्थानीय लोग सरकार की नाकामी से नाराज हैं. एक ग्रामीण ने द गार्जियन को बताया, “महिलाएं और बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सरकारी मदद नहीं आई. हम बेबस हैं.” भूस्खलन ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे बचाव कार्य और मुश्किल हो गए. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, भूकंप का केंद्र जलालाबाद से 27 किमी दूर, 8 किमी की गहराई पर था, जिसने मिट्टी और पत्थर के बने घरों को और नुकसान पहुंचाया.
दुनिया का सहारा
संयुक्त राष्ट्र ने 50 लाख डॉलर की आपातकालीन सहायता दी. यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, “हम तुरंत जरूरतों का आकलन कर रहे हैं और मदद पहुंचा रहे हैं.” भारत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 1,000 परिवारों के लिए टेंट और 15 टन खाद्य सामग्री कुनार भेजी. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, “भारत इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान के साथ है.”