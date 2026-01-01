Advertisement
trendingNow13060886
Hindi Newsदुनियाभारी बारिश और बर्फबारी से अफगानिस्तान में जल प्रलय, करोड़ों लोगों पर मंडराया खतरा

भारी बारिश और बर्फबारी से अफगानिस्तान में जल प्रलय, करोड़ों लोगों पर मंडराया खतरा

Afghanistan flood: अफगानिस्तान के कई इलाकों में पिछले तीन से हो रही भारी बारिश और बर्फबारी के चलते अचानक बाढ़ के हालात बन गए. जिसके चलते कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 अन्य घायल हो गए हैं. अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता की तरफ से ये जानकारी गुरुवार को दी गई. 

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 01, 2026, 09:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारी बारिश और बर्फबारी से अफगानिस्तान में जल प्रलय, करोड़ों लोगों पर मंडराया खतरा

UN Humanitarian Affairs Coordinationz Office OCHA: प्रवक्ता हाफिज मोहम्मद यूसुफ़ हम्माद ने कहा कि कपिसा, परवान, दयकुंडी, उरुज़गान, कंधार, हेलमंद, बदघीस, फरयाब, बदख्शां, हेरात और फराह प्रांत इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं. बाढ़ के चलेत बड़े पैमाने पर संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है. सरकार के मुताबिक लगभग 1859 घर पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए है, तो वहीं करीब 209 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें भी बाढ़ की वजह से बह गईं हैं. इसके अलावा लगभग 1200 पशुओं की मौत हो गई और 13941 एकड़ कृषि भूमि बाढ़ की चपटे में आने से नष्ट हो गई.

ओचा ने शुरू की योजना
प्रवक्ता के अनुसार बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव दलों को भेज दिया गया है, जिससे पीड़ितों को आपात सहायता दी जा रही है और नुकसान का सटीक आंकलन भी किया जा रहा है. वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय की तरफ से मंगलवार को अफगानिस्तान के लिए वर्ष 2026 की 1.71 अरब अमेरिकी डॉलर की योजना शुरू की गई, जिसमें मानवीय जरूरतों और प्रतिक्रिया भी शामिल है. ओचा की तरफ से शुरू की गई ये योजना 2026 में करीब 2.19 करोड़ लोगों की मानवीय सहायता के लिए शुरू की गई है. हालांकि, ये 2025 की तुलना में चार प्रतिशत कम है. लेकिन फिर भी 1.74 करोड़ लोगों के गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने का अनुमान है, जिनमें 47 लाख लोग आपात स्थिति में होंगे. 

खाने की आपूर्ति 
ओचा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के मानवीय साझेदार 2026 में जरूरतमंदों में से लगभग सिर्फ 80 प्रतिशत को सहायता प्रदान करेंगे, यानी कि लगभग 1.75 करोड़ लोगों को इसमें प्राथमिकता मिलेगी. ओचा की तरफ से जारी इस राहत सहायता में भोजन, आश्रय से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण के अलावा स्वच्छ पानी, स्वच्छता और नकद सहायता भी शामिल होंगी. ओचा का मानना है कि अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति अब भी बेहद गंभीर बनी हुई है.  इसके कुछ अहम कारण जलवायु परिवर्तन से जुड़ा सूखा और बार-बार आने वाली बाढ़ और भूकंप हैं, जिसकी वजह से बीमारियों का प्रकोप, महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षा जोखिम है. साथ ही शरणार्थियों की वजह से हालात और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इनपुट--आईएएनएस

यह भी पढ़ें: ईरान में तख्तापलट की दस्तक, बगावत में उतरी जनता; प्रदर्शन को रोकने पहुंचे सुरक्षाबल की कर दी हत्या

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Afghanistan Flood

Trending news

पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
india pakistan news
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
2 जनवरी की सुबह बनेगी 'मुसीबत', 50 मीटर तक गिर सकती है विजिबिलिटी; ठप होंगे हाईवे!
weather update
2 जनवरी की सुबह बनेगी 'मुसीबत', 50 मीटर तक गिर सकती है विजिबिलिटी; ठप होंगे हाईवे!
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
Punjab news in hindi
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
Announcement of Punjab government
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
india pakistan news
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
Farooq Abdullah
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश