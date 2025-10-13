अफगानिस्तान ने ठोका तो सऊदी ने दिया 'धोखा'! क्या हुआ? 'NATO' जैसी डील का था वादा

Saudi-Pakistan strategic defence deal: तारीख थी 17 सितंबर 2025 यानी करीब 24 दिन पहले सऊदी के साथ एक डील साइन करके शहबाज खुद को मुस्लिम मुल्कों का बादशाह समझ बैठे थे. पाक फौज के 'फेल्ड' मार्शल आसिम मुनीर को लगने लगा था कि अब पाकिस्तान पर किसी ने पत्थर भी फेंका तो खाड़ी के तमाम देश दाना पानी लेकर पाकिस्तान का साथ देने बॉर्डर पर कूद पड़ेंगे. लेकिन महज 24 दिन के अंदर पाकिस्तान की गफलत को सऊदी ने करारा तमाचा मारकर तोड़ दिया.

सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भुलाया?

अफगानिस्तान में आसिम मुनीर की फौज को बहुत बुरी मार मारी. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों से भी ज्यादा लथेड़-लथेड़ के मारा. PAK फौज की चौकियां तबाह कर दीं. मार-मार कर कीमा बना दिया. सऊदी अरब की ओर से एक भी खुला बयान नहीं आया अफगानिस्तान के खिलाफ इसके बाद पाकिस्तानी लोग अपने टीवी चैनलों और सोशल मीडिया में मातम मनाने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तानी पब्लिक और एक्सपर्ट सबका यही कहना है कि फिलहाल वो (सऊदी अरब) भी सिर पकड़कर बैठे होंगे और कह रहे होंगे या हबीबी ये पाकिस्तानी हर दो दिन बाद किसी ना किसी के साथ जंग लड़ रहे होते हैं या कह रहे होते हैं कि हालत-ए-जंग में हैं. दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरानों की जिस नौटंकी वाली फितरत से पूरी दुनिया वाकिफ हो उस पर सऊदी जैसा मालामाल मुल्क कैसे यकीन कर लेता? पाकिस्तान की आतंकी और खूनी सोच को अफगानिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो सऊदी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी.

- सऊदी ने पाकिस्तान की पिटाई के बाद तनाव बढ़ने से बचने और तनाव कम करने के लिए कहा.

- रियाद ने सार्वजनिक रूप से इस हमले को लेकर दोनों देशों से संयम बरतने के लिए कह दिया.

- दोनों पक्षों से तनाव बढ़ने से बचने और बातचीत को प्राथमिकता देने के लिए कहा.

सऊदी अरब ने अफगानिस्तान में सीधे सैन्य हस्तक्षेप की कोई घोषणा नहीं की और ना ही पाकिस्तान के हक में कोई बयान ही दिया.

दरअसल सऊदी के साथ एग्रीमेंट साइन करके पाकिस्तान को लगा था कि अब पूरा मुस्लिम उम्माह शहबाज मुनीर की सरपरस्ती में दुनिया को हिलाने के लिए निकल पड़ेगा. क्योंकि सऊदी के साथ कुछ पन्नों पर अपना नाम लिखकर शहबाज ने दावा किया था-

- पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा.

- पाकिस्तान जंग में उतरेगा तो सऊदी भी बम दाग देगा.

- पाकिस्तान और सऊदी दो जिस्म और एक जान हो गए हैं.

पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को लगा था सऊदी मतलब अमेरिका और अमेरिका मतलब इजराइल. यानी पाकिस्तान दुनिया की वो महाशक्ति बन चुका है जिसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता. लेकिन पिछले 24 घंटों में अफगानिस्तान ने पाकिस्तानियों की पतलूनें उतारी हैं तो सऊदी ने भी पाकिस्तान को कह दिया भाई जान अपना अपना देख लो.

जमकर बने मीम!

Pathan Bhai, Saudi already responded: pic.twitter.com/S3EHldDAVr — Fazal Afghan (@fhzadran) October 12, 2025

मुस्लिम उम्माह के नाम पर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने वाले इस्लामिक NATO जैसे सैन्य संगठन की परिकल्पना करने वाले पाकिस्तान का सपना छन से टूटा है. और अपनी इस हालत के लिए शहबाज और मुनीर जैसे कलंदर ही जिम्मेदार हैं, जिन्हें सिवाय जंग के और कुछ नहीं सूझता.

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर को जिस पर दस्तखत किए थे और उसमें कहा गया था कि जी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला माना जाएगा लेकिन ऐसा हो न सका.

दुनिया पाकिस्तान के हुक्मरानों और फौज को समझा रही है कि खुद पर ध्यान दो. अपनी जनता पर ध्यान दो. जो कर्ज लिया है उसे मेहनत मशक्कत करके चुकाओ. लेकिन पाकिस्तान को मुफ्त की मलाई खाने की जो लत लगी है, उसने इस मुल्क को लतखोर बना दिया है. अब अफगानिस्तान जैसा देश भी पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है और सऊदी जैसे मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला रहे है.