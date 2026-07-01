/अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, एयरस्ट्राइक में ISIS के कई ठिकानें किए तबाह

इन ठिकानों का इस्तेमाल अफगानिस्तान में आतंकी हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने की योजना बनाने के लिए किया जा रहा था. इसे लेकर तालिबान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ऑपरेशन बहुत सटीकता से किया गया, जिसमें कई ISIS लड़ाके मारे गए और बिना किसी आम नागरिक के नुकसान के काफी सामान का नुकसान हुआ है. अफगानिस्तानियों ने ये भी कहा है कि वह अफगानिस्तान की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी जगह पर हमला करेगा.