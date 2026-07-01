/अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, एयरस्ट्राइक में ISIS के कई ठिकानें किए तबाह

Afghanistan Airstrike: पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तकरार छिड़ी है. अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयरस्ट्राइक की है. अफगानी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर ISIS के ठिकानों को निशाना बनाया है, ये हमला पाकिस्तानी हमलों के जवाब में किया गया है.
इन ठिकानों का इस्तेमाल अफगानिस्तान में आतंकी हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने की योजना बनाने के लिए किया जा रहा था. इसे लेकर तालिबान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ऑपरेशन बहुत सटीकता से किया गया, जिसमें कई ISIS लड़ाके मारे गए और बिना किसी आम नागरिक के नुकसान के काफी सामान का नुकसान हुआ है. अफगानिस्तानियों ने ये भी कहा है कि वह अफगानिस्तान की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी जगह पर हमला करेगा.
यह ऑपरेशन पाकिस्तान द्वारा रविवार को अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा पर कई एयरस्ट्राइक शुरू करने के दो दिन बाद हुआ. अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन (UNAMA) के मुताबिक, पाकिस्तानी हमलों में कम से कम 28 आम लोग मारे गए, और 49 अन्य घायल हो गए थे.
जिसके बाद अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के नए हमलों में आम लोगों के घर शामिल हैं, जिससे मरने वालों की संख्या 36 हो गई है और 160 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. तालिबान ने पाकिस्तान की कार्रवाई को "कायरतापूर्ण काम" और 'जुल्म' बताया है और कहा कि इसमें आम नागरिकों की जान गई है. जबकि पाकिस्तान का दावा है कि वह उग्रवादियों को टारगेट करता है.
यह कोई पहली बार नहीं है जब दोनों देशों के बीच ऐसा तनाव हुआ है. पिछले साल कई हफ्तों तक सीमा पर हिंसक झड़पें हुई थीं, जिसके बाद दोनों देशों ने युद्धविराम (सीजफायर) पर सहमति जताई थी. इससे पहले 16 मार्च को भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमला किया था. जिसके बाद अफगानिस्तान ने बताया था कि पाकिस्तान ने नशा मुक्ति केंद्र को निशाना बनाया था.