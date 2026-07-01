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अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, एयरस्ट्राइक में ISIS के कई ठिकानें किए तबाह

Afghanistan Airstrikes: पाकिस्तान के अंदर घुसकर अफगानिस्तानी सेना ने ISIS के ठिकानों को निशाना बनाया है. इन ठिकानों का इस्तेमाल आतंकी हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने की योजना बनाने के लिए किया जा रहा था.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 01, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:25 AM IST
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, एयरस्ट्राइक में ISIS के कई ठिकानें किए तबाह
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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