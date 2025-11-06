अफगानिस्तान में बढ़ा खसरे प्रकोप, कई बच्चों की मौत; WHO ने जारी किया अलर्ट

Afghanistan Measles Outbreak: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अफगानिस्तान में खसरे के प्रकोप का खतरा बढ़ रहा है और परिवारों से 5 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण कराने का आग्रह किया. गुरुवार को जारी एक बयान में डब्ल्यूएचओ ने अभिभावकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि अफगानिस्तान के स्वास्थ्य केंद्रों में 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों का खसरे का टीका लगाया जाए. अफगानिस्तान स्थित खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी ने खसरे के प्रसार को रोकने के लिए टीकाकरण को सबसे प्रभावी तरीका बताया है, जिससे हाल के महीनों में अफगानिस्तान में बच्चों की कई मौतें हो चुकी हैं.

अफगानिस्तान में 47 लाख से ज्यादा महिलाएं और बच्चे कुपोषण का शिकार

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कुपोषण और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच ने इस प्रकोप को और बिगाड़ दिया है, जिससे कई बच्चे खसरे जैसी बीमारियों की चपेट में आ गए हैं. पिछले हफ्ते, नंगरहार में स्वास्थ्य अधिकारियों ने नए संक्रमणों को रोकने और उच्च जोखिम वाली आबादी की सुरक्षा के लिए 10-दिवसीय टीकाकरण अभियान शुरू किया. अफगानिस्तान में हाल के वर्षों में खसरे के प्रकोप देखे गए हैं, और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बढ़ती संक्रमण संख्या के लिए टीकाकरण कवरेज में कमी और कमजोर स्वास्थ्य सेवा ढांचे को जिम्मेदार ठहराया है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमित टीकाकरण अभियानों के बिना अफगानिस्तान में एक और बड़ी महामारी का खतरा है, जिससे पहले से ही कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर और असर पड़ेगा. इससे पहले सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा था कि विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान 2025 में तेजी से बिगड़ते मानवीय संकट का सामना कर रहा है और 47 लाख से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को कुपोषण के लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि विश्व खाद्य कार्यक्रम में हमारे सहयोगियों ने चेतावनी दी है कि देश 2025 में तेजी से बिगड़ते मानवीय संकट का सामना कर रहा है. WFP ने बताया कि इस साल तीव्र कुपोषण में अब तक की सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है, जिसमें 47 लाख से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को तत्काल उपचार की आवश्यकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान में ज्यादातर कुपोषित बच्चों को इलाज के लिए काबुल के इंदिरा गांधी बाल चिकित्सालय ले जाया जा रहा है. इंदिरा गांधी बाल चिकित्सालय के डॉक्टरों ने भी कुपोषण के इलाज की जरूरत वाले मरीजो की संख्या में वृद्धि की सूचना दी है. उन्होंने बताया कि हर दिन गंभीर कुपोषण से ग्रस्त तीन से पांच बच्चे अस्पताल में भर्ती होते हैं. अस्पताल के आंतरिक चिकित्सा विभाग के प्रमुख मोहम्मद आरिफ हसनजई ने कहा कि हल्के और मध्यम कुपोषण के मामले कम हैं, और हम उन्हें भर्ती नहीं करते. अगर वे आते भी हैं तो हम उन्हें पोषण संबंधी परामर्श देते हैं और घर भेज देते हैं. हमारे अस्पताल में इसके लिए 20 बिस्तर हैं और वे हमेशा भरे रहते हैं.