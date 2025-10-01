क्या सच में अफगानिस्तान में मोबाइल-इंटरनेट सेवा हुई ठप! जानें तालिबानी सरकार ने क्या कहा?

Afghanistan Mobile-Internet Blackout: अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने देशव्यापी इंटरनेट प्रतिबंध की खबरों को खारिज कर दिया है. तालिबानी सरकार का कहना है कि पुराने फाइबर ऑप्टिक केबल खराब हो गए हैं और उन्हें बदला जा रहा है जिसके कारण इंटरनेट सेवाएं ठप हैं.
Afghanistan Mobile-Internet Blackout: अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बुधवार को अफगानिस्तान में राष्ट्रव्यापी इंटरनेट प्रतिबंध की खबरों को खारिज कर दिया है. तालिबान सरकार ने कहा कि पुराने फाइबर ऑप्टिक केबल खराब हो गए हैं और उन्हें बदला जा रहा है. बता दें, तालिबानी सरकार ने अफगानिस्तान में सोमवार को इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया था. एक सरकारी आदेश के बाद देशभर में फैले फाइबर ऑप्टिक केबल को काट दिया गया था जिससे पूरी इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई थी. कई प्रांतों ने अनैतिकता से निपटने के लिए तालिबान नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा के आदेश के कारण इंटरनेट बंद करने की पुष्टि भी की थी.
इंटरनेट पर प्रतिबंध केवल अफवाह
तालिबान अधिकारियों ने पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि ऐसी कोई अफवाह नहीं है कि हमने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए बयान में तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से कहा गया है कि देश भर में चल रही इंटरनेट बाधाएं फाइबर ऑप्टिक केबल के बदलने के कारण हो रही है. जानकारी के अनुसार, बयान में यह नहीं बताया गया कि सेवाएं कब बहाल होंगी या नहीं.
बता दें कि अफगानिस्तान में इस आउटेज की सबसे पहले सोमवार को इंटरनेट एडवोकेसी समूह नेटब्लॉक्स ने रिपोर्ट की थी जिसमें कहा गया था कि राजधानी काबुल सहित पूरे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी ध्वस्त हो रही है और टेलीफोन सेवाएं भी प्रभावित हो रही है. सहायता अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ब्लैकआउट के कारण मानवीय संगठनों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने अधिकारियों से कनेक्शन बहाल करने का आग्रह किया है. सेव द चिल्ड्रन ने बुधवार को एक बयान में कहा कि हमारे संचालन की क्षमता, जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने और साझेदारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए संचार आवश्यक है संचार सेवाओं के बिना लोगों तक सहायता पहुंचना बहुत मुश्किल है.