बुर्के के पीछे खूबसूरती की होड़, तालिबान की बंदिशों के बावजूद बूम कर रहा ये अजीब फैशन

Afghanistan News: अफगानिस्तान में सत्ता संघर्ष के बाद जबसे तालिबान सरकार देश में आई है तबसे कई बदलाव किए गए, महिलाओं पर कई तरह के बैन लगाए गए लेकिन इसी बीच काबुल में एक आश्चर्यजनक चलन तेजी के साथ बढ़ रहा है. यहां पर महिलाओं और पुरुषों का झुकाव तेजी के साथ कॉस्मेटिक सर्जरी की ओर बढ़ रहा है. इसके लिए 20 क्लीनिक बोटॉक्स खोले गए. हैं साथ ही साथ हेयर ट्रांस प्लांट जैसी सुविधाएं भी मिल रही है. जानिए इसके बारे में विस्तार के साथ.

कैसे हैं क्लीनिक

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन क्लीनिकों में मखमली सोफे लगे हैं, साथ ही साथ क्रिस्टल के झूमर जैसे आलीशान डिजाइन बनाया गया है, ये इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि जबसे तालिबान सरकार आई है तबसे कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. बता दें कि साल 2023 में तालिबानी सरकार ने ब्यूटी पार्लरों पर रोक लगा दिया था और इसे संचालित करने वाले मालिकों को एक महीने का समय दिया गया था. जिस समय ये प्रतिबंध लगाए गए थे उस समय काबुल में करीब 12,000-13,000 ब्यूटी पार्लर थे और इससे महिलाओं की अच्छी खासी कमाई होती थी.

दूसरे देशों से आते हैं डॉक्टर

इस रूढ़िवादी सोच के बावजूद भी अब 20 क्लीनिक काम कर रहे हैं. जानकारी ये भी है अफगान डॅाक्टरों को सर्जरी सिखाने के लिए तुर्की जैसे देशों से डॉक्टर अफगानिस्तान आए हैं और क्लीनिक संचालित करने वालों का दावा है कि तालिबान अधिकारियों का इस पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है, इन क्लीनिकों पर युवक बाल सही करने के लिए आते हैं जबकि महिलाएं भी आती हैं जिनका चेहरा बुर्के से ढका होता है.

क्या बोली महिला

25 वर्षीय सिलसिला हमीदी ने इसे लेकर बताया कि वो अपना चेहरा बदला रह हैं. वो महिला होने की वजह से तनाव में है लेकिन उनका कहना है कि उनका चेहरा लटकने लगा था, उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे हमें भले ही न देख पाएं लेकिन हम खुद को देख सकते हैं और शीशे में सुंदर दिखने से काफी ऊर्जा मिलती है.

कई तरह के लगे हैं प्रतिबंध

अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो यहां पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं. इस देश में बिना पुरुष के महिलाएं ज्यादा दूर तक सफर नहीं कर सकती हैं. इसके अलावा ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकतीं हैं. साथ ही साथ यूनिवर्सिटी, पार्क और जिम नहीं जा सकतीं हैं. ऐसे समय में सर्जिकल कॉस्मेटिक की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है और सैलून पर प्रतिबंध है, ऐसे में ये काफी ज्यादा चर्चाओं में है.