बुर्के के पीछे खूबसूरती की होड़, तालिबान की बंदिशों के बावजूद बूम कर रहा ये अजीब फैशन
Advertisement
trendingNow12925791
Hindi Newsदुनिया

बुर्के के पीछे खूबसूरती की होड़, तालिबान की बंदिशों के बावजूद बूम कर रहा ये अजीब फैशन

Taliban News: अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद कई तरह से प्रतिबंध लगाए गए. हालांकि इन दिनों एक चलन तेजी के साथ बढ़ रहा है जहां पर महिलाओं की सर्जरी हो रही है. ये क्यों चर्चा का विषय बना है, जानते हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 17, 2025, 03:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बुर्के के पीछे खूबसूरती की होड़, तालिबान की बंदिशों के बावजूद बूम कर रहा ये अजीब फैशन

Afghanistan News: अफगानिस्तान में सत्ता संघर्ष के बाद जबसे तालिबान सरकार देश में आई है तबसे कई बदलाव किए गए, महिलाओं पर कई तरह के बैन लगाए गए लेकिन इसी बीच काबुल में एक आश्चर्यजनक चलन तेजी के साथ बढ़ रहा है. यहां पर महिलाओं और पुरुषों का झुकाव तेजी के साथ कॉस्मेटिक सर्जरी की ओर बढ़ रहा है. इसके लिए 20 क्लीनिक बोटॉक्स खोले गए. हैं साथ ही साथ हेयर ट्रांस प्लांट जैसी सुविधाएं भी मिल रही है. जानिए इसके बारे में विस्तार के साथ.

कैसे हैं क्लीनिक
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन क्लीनिकों में मखमली सोफे लगे हैं, साथ ही साथ क्रिस्टल के झूमर जैसे आलीशान डिजाइन बनाया गया है, ये इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि जबसे तालिबान सरकार आई है तबसे कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. बता दें कि साल 2023 में तालिबानी सरकार ने ब्यूटी पार्लरों पर रोक लगा दिया था और इसे संचालित करने वाले मालिकों को एक महीने का समय दिया गया था. जिस समय ये प्रतिबंध लगाए गए थे उस समय काबुल में करीब 12,000-13,000 ब्यूटी पार्लर थे और इससे महिलाओं की अच्छी खासी कमाई होती थी.

दूसरे देशों से आते हैं डॉक्टर
इस रूढ़िवादी सोच के बावजूद भी अब 20 क्लीनिक काम कर रहे हैं. जानकारी ये भी है अफगान डॅाक्टरों को सर्जरी सिखाने के लिए तुर्की जैसे देशों से डॉक्टर अफगानिस्तान आए हैं और क्लीनिक संचालित करने वालों का दावा है कि तालिबान अधिकारियों का इस पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है, इन क्लीनिकों पर युवक बाल सही करने के लिए आते हैं जबकि महिलाएं भी आती हैं जिनका चेहरा बुर्के से ढका होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोली महिला
25 वर्षीय सिलसिला हमीदी ने इसे लेकर बताया कि वो अपना चेहरा बदला रह हैं. वो महिला होने की वजह से तनाव में है लेकिन उनका कहना है कि उनका चेहरा लटकने लगा था, उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे हमें भले ही न देख पाएं लेकिन हम खुद को देख सकते हैं और शीशे में सुंदर दिखने से काफी ऊर्जा मिलती है.

कई तरह के लगे हैं प्रतिबंध
अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो यहां पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं. इस देश में बिना पुरुष के महिलाएं ज्यादा दूर तक सफर नहीं कर सकती हैं. इसके अलावा ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकतीं हैं. साथ ही साथ यूनिवर्सिटी, पार्क और जिम नहीं जा सकतीं हैं. ऐसे समय में सर्जिकल कॉस्मेटिक की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है और सैलून पर प्रतिबंध है, ऐसे में ये काफी ज्यादा चर्चाओं में है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Taliban News

Trending news

'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
india pakistan news
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
Akhnoor
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
;