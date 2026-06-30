/पाकिस्तान के हवाई हमलों से भड़का अफगानिस्तान, सीमा पर कर रहा पलटवार, UN बोला- शांति बरतें दोनों देश

UN on Pakistan-Afghanistan Clash: अफगानिस्तान में रविवार रात किए गए बर्बर हवाई हमले के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव बढ़ गया है. अफगानिस्तान में सत्ता संभाल रहे तालिबान के पास हमलों का जवाब देने के लिए हवाई ताकत नहीं है. इसके बावजूद वह बॉर्डर पर जमीनी हमलों के जरिए उस पर पलटवार कर रहा है. अब तनाव कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एकाएक सक्रिय हो गया है.
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों मुल्कों से तत्काल शत्रुता समाप्त करने और नागरिकों की सुरक्षा की अपील की है. गुटेरेस की अपील से जुड़ा यह बयान संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने जारी किया.
दुजारिक ने कहा कि महासचिव दोनों पक्षों से अपने मतभेदों को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की अपील दोहराते हैं. बयान में दुजारिक ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने का आह्वान करता है और यह जोर देता है कि नागरिकों तथा नागरिक बुनियादी ढांचे की हर समय रक्षा की जानी चाहिए.
दुजारिक ने संयुक्त राष्ट्र की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की. दुजारिक ने कहा कि महासचिव दोनों पक्षों से अपने मतभेदों को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की अपील दोहराते हैं.
अफगानिस्तान के अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना की ओर से रविवार रात भर किए गए हमलों में कम से कम 36 नागरिक मारे गए और 160 से अधिक घायल हुए. पक्तिया, पकतिका और कुनार प्रांतों में हुए हवाई हमलों में बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए.
वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के साथ स्थित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था. यह कार्रवाई पाकिस्तान में हाल के आतंकवादी हमलों के जवाब में की गई.
अफगानिस्तान ने इन हमलों की निंदा करते हुए इन्हें आक्रामक कार्रवाई बताया है. इस घटना के बाद से दोनों मुल्कों में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. माना जा रहा है कि पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद अफगान तालिबान शांत नहीं बैठेगा और वह अपने तरीके और तय समय पर इसका बदला जरूर लेगा.