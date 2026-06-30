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पाकिस्तान के हवाई हमलों से भड़का अफगानिस्तान, सीमा पर कर रहा पलटवार, UN बोला- शांति बरतें दोनों देश

Pakistan-Afghanistan Clash News: पाकिस्तान की ओर से रविवार रात किए गए हवाई हमलों से अफगानिस्तान भड़का हुआ है और सीमा पर पलटवार कर रहा है. बढ़ते तनाव को देखते हुए UN ने मामले में दखल दिया है और दोनों मुल्कों से शांति बरतने की अपील की है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 30, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:25 AM IST
पाकिस्तान के हवाई हमलों से भड़का अफगानिस्तान, सीमा पर कर रहा पलटवार, UN बोला- शांति बरतें दोनों देश
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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