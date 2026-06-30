/पाकिस्तान के हवाई हमलों से भड़का अफगानिस्तान, सीमा पर कर रहा पलटवार, UN बोला- शांति बरतें दोनों देश

UN on Pakistan-Afghanistan Clash: अफगानिस्तान में रविवार रात किए गए बर्बर हवाई हमले के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव बढ़ गया है. अफगानिस्तान में सत्ता संभाल रहे तालिबान के पास हमलों का जवाब देने के लिए हवाई ताकत नहीं है. इसके बावजूद वह बॉर्डर पर जमीनी हमलों के जरिए उस पर पलटवार कर रहा है. अब तनाव कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एकाएक सक्रिय हो गया है.