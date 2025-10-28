तुर्किए में ISI कर रही अफगानिस्तान से 'जंगबंदी' की सौदेबाजी, PAK फौज में कौन है आसिम मुनीर का 'भेदिया'; जो नहीं चाहता बंद हो जंग

Istanbul talks: तुर्की के इस्तांबुल में चल रही अफगानिस्तान-पाकिस्तान की वार्ता के मंच से आज गुड न्यूज़ आ सकती है. एक्सपर्ट्स का दावा है बातचीत ने रफ्तार पकड़ी है और ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है. टोलो न्यूज सूत्रों के मुताबिक, मुलाकात खत्म होने के बाद संयुक्त बयान जारी होने की उम्मीद है. मीटिंग में सीजफायर बढ़ाने, कारोबार के लिए रास्ते खोलने, कैदियों की रिहाई के साथ अगली बैठक का कार्यक्रम पर फोकस रहेगा. राजनीतिक विश्लेषक गुलाम मोहम्मद ने कहा, 'अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच अविश्वास को दूर किया जाना चाहिए. वहीं इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव के बीच अफगनिस्तान की कार्रवाई रक्षात्मक थी.

हम बिना वजह लड़ना नहीं चाहते: तालिबान सरकार

अफगानी पक्ष ने कहा, 'हमने हमेशा बातचीत का समर्थन किया. अफगानिस्तान-पाकिस्तान के हालिया हिंसक झड़पों में अफगानिस्तान ने सिर्फ रिएक्शन दिया, हर बार जंग की शुरुआत पाकिस्तान ने की, पहला हमला हमने नहीं किया. दोहा में पहले दौर की बातचीत सकारात्मक रही और काबुल को इंस्ताबुल की मीटिंग के नतीजों का इंतजार कर रहा है. टोलो न्यूज़ सूत्रों ने आगे बताया कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के स्पेशल ऑपरेशन का चीफ रिटायर्ड जनरल शहाब असलम (Ret. Gen Shahab Islam) कर रहा है.

कौन है पाकिस्तान फौज में जो नहीं चाहता बंद हो जंग

टोलो न्यूज़ ने बताया कि तुर्की से मिली रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पहले दौर की चर्चाओं में प्रगति हुई है, हालांकि पाकिस्तानी सेना के सैन्य ढांचे के भीतर कुछ लोग बातचीत को असफल बताने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्लेषक सैयद जिया हुसैनी ने कहा बातचीत का प्रॉसेस जटिल और काफी समय लेने वाला हो सकता है. सेकेंड फेज की बातचीत कतर और तुर्की की संयुक्त मध्यस्थता में 18 और 19 अक्टूबर को दोहा में हुई पहले दौर की वार्ता के बाद हुई. इस दौरान, दोनों पक्ष कई दिनों तक चली भीषण सीमा झड़पों के बाद तत्काल प्रभाव से सीजफायर यानी युद्धविराम पर राजी हो गए.