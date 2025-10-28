Advertisement
trendingNow12978020
Hindi Newsदुनिया

तुर्किए में ISI कर रही अफगानिस्तान से 'जंगबंदी' की सौदेबाजी, PAK फौज में कौन है आसिम मुनीर का 'भेदिया'; जो नहीं चाहता बंद हो जंग

Afghanistan-Pakistan Istanbul talks: कतर की राजधानी दोहा में पहले दौर की बातचीत सकारात्मक रही और अब इंस्ताबुल की मीटिंग के नतीजों का इंतजार है. पाकिस्तानी डेलिगेशन की अगुवाई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) का स्पेशल ऑपरेशन के चीफ जनरल शहाब असलम (Retired General Shahab Islam) कर रहा है. इस बीच सूत्रों के हवाले से ये चौंकाने वाला दावा किया गया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 28, 2025, 08:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तुर्किए में ISI कर रही अफगानिस्तान से 'जंगबंदी' की सौदेबाजी, PAK फौज में कौन है आसिम मुनीर का 'भेदिया'; जो नहीं चाहता बंद हो जंग

Istanbul talks: तुर्की के इस्तांबुल में चल रही अफगानिस्तान-पाकिस्तान की वार्ता के मंच से आज गुड न्यूज़ आ सकती है. एक्सपर्ट्स का दावा है बातचीत ने रफ्तार पकड़ी है और ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है. टोलो न्यूज सूत्रों के मुताबिक, मुलाकात खत्म होने के बाद संयुक्त बयान जारी होने की उम्मीद है. मीटिंग में सीजफायर बढ़ाने, कारोबार के लिए रास्ते खोलने, कैदियों की रिहाई के साथ अगली बैठक का कार्यक्रम पर फोकस रहेगा. राजनीतिक विश्लेषक गुलाम मोहम्मद ने कहा, 'अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच अविश्वास को दूर किया जाना चाहिए. वहीं इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव के बीच अफगनिस्तान की कार्रवाई रक्षात्मक थी.

हम बिना वजह लड़ना नहीं चाहते: तालिबान सरकार

अफगानी पक्ष ने कहा, 'हमने हमेशा बातचीत का समर्थन किया. अफगानिस्तान-पाकिस्तान के हालिया हिंसक झड़पों में अफगानिस्तान ने सिर्फ रिएक्शन दिया, हर बार जंग की शुरुआत पाकिस्तान ने की, पहला हमला हमने नहीं किया. दोहा में पहले दौर की बातचीत सकारात्मक रही और काबुल को इंस्ताबुल की मीटिंग के नतीजों का इंतजार कर रहा है. टोलो न्यूज़ सूत्रों ने आगे बताया कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के स्पेशल ऑपरेशन का चीफ रिटायर्ड जनरल शहाब असलम (Ret. Gen Shahab Islam) कर रहा है. 

ये भी पढ़ें- 1770 में पांच भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत समुद्री देश, वहां पहुंचे उपराष्ट्रपति; कम लोगों को मालूम होगा किस्सा

कौन है पाकिस्तान फौज में जो नहीं चाहता बंद हो जंग

टोलो न्यूज़ ने बताया कि तुर्की से मिली रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पहले दौर की चर्चाओं में प्रगति हुई है, हालांकि पाकिस्तानी सेना के सैन्य ढांचे के भीतर कुछ लोग बातचीत को असफल बताने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्लेषक सैयद जिया हुसैनी ने कहा बातचीत का प्रॉसेस जटिल और काफी समय लेने वाला हो सकता है. सेकेंड फेज की बातचीत  कतर और तुर्की की संयुक्त मध्यस्थता में 18 और 19 अक्टूबर को दोहा में हुई पहले दौर की वार्ता के बाद हुई. इस दौरान, दोनों पक्ष कई दिनों तक चली भीषण सीमा झड़पों के बाद तत्काल प्रभाव से सीजफायर यानी युद्धविराम पर राजी हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Afghanistan Pakistan Talks

Trending news

शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
Priyank Kharge
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
Yogi Adityanath
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
DNA
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
Sir
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब