पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव के बीच 'पिस' रहे ये लोग, बॉर्डर पर फंसे 5 हजार ट्रक

Torkham border tension: अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच लगातार जारी तनाव के कारण अब दोनों देशों के बीच ट्रांसपोट भी प्रभावित होता नजर आ रहा है. जिसको लेकर पाक और अफगान के ट्रांसपोर्टरों ने दोंनो देशों से व्यापार को सुरक्षा मुद्दों से अलग रखने की मांग की है. इसके पीछे कारण तोखम बॉर्डर की तरफ जाने वाली सड़क पर फंसे पाकिस्तान-अफगानिस्तान ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनको दोनों देशों के बीच जारी तनाव के चलते नुकसान हो रहा है.दरअसल 13 अक्टूबर से पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर आवागमन बिल्कुल पूरी तरह बंद है.

ट्रांसपोर्टर्स परेशान

मीडिया से बात करते हुए ट्रांसपोर्टर्स पैसे की कमी से झुझने की बात स्वीकारते हुए खुद को फिजिक्ल और मानसिक तौर पर काफी बेबस बताया. क्योंकि, कई तरह का सामान ले जा रही लगभग 4000 से 5000 गाड़ियां बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते फिर से शुरू होने की कोई भी पक्की तारीख अभी नजर नहीं आ रही है.जिसके कारण सभी ट्रांसपोर्टर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा उन्हें खुद की और सामान की सुरक्षा को लेकर भी चिंता सता रही है. ट्रांसपोर्टर्स को पैसों का नुकसान हो ही रहा है साथ में उन्हें अब खाने और पाने की कमी के कारण प्रताड़िता होना पड़ा रहा है.

कोई नहीं दे रहा ध्यान

ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पिछले दो हफ्तों से खाने-पाने के अलावा दवाइयों में काफी पैसा खर्च हुआ है, इसके अलावा सामाने से भरी हुई गाड़ियों के रखरखाव में भी पैसे खत्म हो रहे हैं. ट्रांसपोर्टर यूनियनों पर भी ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से उनकी किसी भी समस्या को न सुनने के आरोप लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा ब्रोकर और सामान के मालिक उनके पैसों की दिक्कत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. सामान से भरी हुई गाड़ियों की सुरक्षा करना भी ट्रांसपोर्टर्स के लिए मुश्किल हो चला है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज में दबकर एक और मौत

क्यों बंद हुआ बॉर्डर ?

पाक अफगान के बीच तक हफ्तों तक चली जबरदस्त लड़ाई के बाद दोनों देश सीजफायर के लिए सहमत हुए थे लेकिन इस दौरान कई लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए थे. पाकिस्तान की तरफ से तालिबान पर तहरीक-ए-तालिबान टीटीपी समेत कई समूहों को अफगानिस्तान में सुरक्षा और जमीन देने के आरोप लगाया था लेकिन अफगान ने इसे खारिज कर दिया था.