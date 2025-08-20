अफगानिस्तान में भीषण सड़क हादसा, बस में लगी भयानक आग, 69 की मौत

Afghanistan News: पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में मंगलवार 19 अगस्त 2025 को एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें कम से कम 69 लोगों की मौत हो गई. हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है. बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब 1 यात्री बस, 1 मोटरसाइकिल और 1 मिनी-ट्रक की टक्कर हो गई. यह सड़क ईरान को हेरात शहर से जोड़ती है. मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

अफगानिस्तान में भीषण सड़क हादसा

हेरात प्रांत के बचाव विभाग के प्रमुख अब्दुल जाहिर नूरजई ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के शिकार अधिकतर पीड़ित अफगान शरणार्थी थे, जो ईरान से अपने देश लौट रहे थे. एक अन्य अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि टक्कर के बाद बस में आग लग गई, जिससे कई शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया है. सभी घायल लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए भेजा गया है.

आम हो गईं सड़क दुर्घटनाएं

अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी हादसे जानकारी इकट्ठा की जा रही है. यह हादसा अफगानिस्तान में सड़क सुरक्षा की गंभीर स्थिति को उजागर करता है, जहां तकनीकी खामियों, खराब सड़कें और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण अक्सर जानलेवा दुर्घटनाएं होती हैं. बता दें कि इससे पहले भी अफगानिस्तान में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

पहले भी हो चुके हैं कई हादसे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी महीने की शुरुआत में नॉर्थ अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हुई और 1 घायल हुआ. वहीं एक अन्य शाहर-ए-बाजार्ग जिले में एक वाहन दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हुई और 1 गंभीर रूप से घायल हुआ. रघिस्तान जिले में भी 1 कार पलटने से 2 लोगों की जान गई. इसके अलावा 31 जुलाई 2025 को बामियान प्रांत के यकावलंग जिले में 1 मिनी बस के पलटने से 1 व्यक्ति की मौत और 14 घायल हुए. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे.

FAQ

हादसा कहां हुआ?

यह हादसा अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में ईरान से जुड़ने वाली सड़क पर हुआ.

हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है?

अब तक 69 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन संख्या बढ़ सकती है.

पीड़ित कौन थे?

अधिकांश पीड़ित अफगान शरणार्थी थे जो ईरान से लौट रहे थे.

हादसे का कारण क्या था?

यात्री बस की टक्कर मोटरसाइकिल और मिनी-ट्रक से हुई, जिसके बाद बस में आग लग गई.